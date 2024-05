Su padre siempre quiso estudiar periodismo. Pero tuvo que dedicarse al negocio de las flores. Sus palabras eran: “Mi principal motivación es ver de qué manera yo puedo generar impacto en las personas, trascender en ellas, de qué manera puedo contribuir a que puedan ser mejores”. Es el camino que quiso recorrer. Ella, la hija, en ese momento no le tomó importancia; lo suyo sería el mundo corporativo. Pero las palabras del padre siempre volvían, hasta que se quedaron.

Claudia Kanashiro se formó como administradora y lleva casi 20 años de experiencia en el sector periodístico desde la gestión administrativa. Y ahora es la flamante gerente general de Perú21.

A su padre también le encantaba viajar. Subía a su familia a la camioneta y un día partían a Huaral, otro día a Chancay, a acampar en la playa o al río. Siempre buscando nuevos destinos, aventuras distintas.

Le pregunto si su padre tenía alguna idea o frase que solía repetir. “En todo momento me decía ‘siempre escucha, aprende a escuchar’”.

Te ha tocado vivir profesionalmente la transición de esta última gran revolución en los medios.

Acabé la universidad en el año 2000. Pero mi acercamiento con el mundo de los medios fue desde la universidad, porque llevé un curso que se llamaba publicidad y medios, y ahí tenía dos profesores. La profesora trabajaba en una central de medios. Y el profesor trabajaba en un medio de comunicación. Primero me invitaron a practicar en la central de medios.

En ese momento se trataba con medios tradicionales.

Sí, hoy existe una explosión de medios independientes y de personas que son generadoras de contenido también… Entonces, cuando empecé a conocer toda esta industria, me pareció superinteresante, superrelevante. Me hizo acordar las conversaciones que tuve con mi papi. Entonces, en la central de medios empecé a entender cómo podías tener un mayor conocimiento de todas las audiencias posibles de los medios y cómo a partir de eso era tan importante conocerlas y acompañarlas en su evolución para interactuar con ellas. Y luego de un par de años, mi otro profesor me dijo que me pase al otro lado para entender bien la dinámica. Y entré a prensa.

¿Tu padre qué te dijo?

Siempre me decía que no me meta en la parte comercial, pero lo hice. Y ahí entendí que el rubro está en constante evolución, desafío y reto. Eso es lo que me terminó motivando y generando esta adrenalina de querer entender y crecer en el mundo de los medios, en la prensa.

¿Imaginaste que más de 20 años después el mundo de los medios cambiaría como lo ha hecho?

Sabía que se iba a diversificar, pero no tenía una claridad de cuán rápido iba a llegar. Ahí viene lo desafiante que fue la pandemia, que aceleró todo y nos ayudó a tomar las decisiones que dilatábamos. Y hoy más que nunca los medios independientes son fundamentales para contribuir al desarrollo del país, defender la democracia, fortalecer la institucionalidad. Estoy cumpliendo uno de los sueños de mi padre: ¿de qué manera tú puedes ayudar a trascender, a generar una mejor sociedad? Y esto es también como una mirada al futuro de mis hijos.

¿Cuál es el valor de un medio independiente y con trayectoria?

La credibilidad es el valor principal. El medio tiene una marca que lo respalda, una construcción de credibilidad sobre la base de la información y el contenido que genera. El reto es la abrumadora cantidad de información que existe y todo este tema de la desinformación o información falsa que puedes cogerla de cualquier generador de contenido y muchas veces, sin verificar, la transmites personalmente, por ejemplo, por redes como WhatsApp; entonces, ahí juegan un partido superimportante los medios que tienen una trayectoria, una marca que los respalda.

Con tu ingreso a Perú21, tendremos a dos mujeres liderando el equipo. Cecilia Valenzuela desde la dirección periodística y tú desde la gerencia general. Lo que me parece poco común, ¿no?

No es común. Es la gran oportunidad que tenemos nosotras de aportar a la industria con una mirada complementaria a lo que se viene gestionando tradicionalmente en los medios.

Y el camino es que somos un medio multiplataforma.

Multiplataforma, multiformato. Sin embargo, en el caso del Perú, los peruanos seguimos comprando diarios y el papel sigue siendo muy importante como un argumento de credibilidad. Y tiene un momento de consumo muy relevante. En mi recorrido también por el mercado publicitario, las marcas te dicen que los medios impresos aumentan la credibilidad de las marcas. En el caso de Perú21, tenemos que seguir apostando por el papel, tenemos que seguir consintiendo a nuestros lectores fieles, pero al mismo tiempo tenemos que usar toda esta plataforma que hemos construido, que tiene esta credibilidad y los años, como una pista de despegue para convocar también a estas nuevas audiencias digitales porque quieren información de calidad e independencia, y un medio como Perú21 lo ofrece como su principal aval. Entonces, somos un medio independiente y con una mirada de poder estar en donde sus lectores y usuarios están; eso significa multiplataforma, multiformato e información 24/7. Somos un equipo multidisciplinario que trabajamos engranados con todas las áreas.

Tu padre ya te vio liderar en esta industria.

Y desde el cielo él debe estar superorgulloso.

AUTOFICHA:

-“Soy Claudia Roxana Kanashiro Yamakawa. Tengo 45 años. Nací en Lima. Acabé el colegio y estudié la universidad y de ahí la maestría, también en Administración. En la industria editorial llevo casi 20 años y el resto de años han sido en central de medios”.

-“Mis papás nacieron en Perú, pero mis cuatro abuelos son japoneses. Los momentos más chéveres son con mi familia; de hecho, nos gusta mucho viajar, compartir aventuras y eso también me lo enseñó mi papá desde chica, eso me enseñó a tener mucha apertura”.

-“Yo jugaba vóley; de hecho, estuve en la selección de vóley de Lima, en la época del colegio. De ahí lo dejé cuando entré a la universidad. Es un pendiente que tengo, porque sí me gustaría retomar el tema del vóley, es algo que me apasiona. Y quiero ver crecer a mis hijos, acompañarlos en las etapas que les toque”.





