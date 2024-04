Están hartos. Vecinos del distrito de Chorrillos están cansados de los constantes altercados que protagonizan Samahara Lobatón y Bryan Torres en la vía pública.

Como se recuerda, la hija de Melissa Klug está nuevamente en el ojo de la tormenta y es que su vida personal se ha visto expuesta otra vez luego de protagonizar un escándalo en la vía pública junto a su exnovio Bryan Torres.

La hija de Melissa Klug fue captada por sus vecinos nada menos que lanzando la ropa y zapatillas del salsero por la ventana del segundo piso de su vivienda en medio de gritos e insultos.

El incidente tuvo lugar el último viernes alrededor de las 7 de la noche, cuando Bryan Torres se retiraba de la vivienda que comparte con la influencer. Aunque el músico intentó frenar el bochornoso incidente, Samahara continuó lanzando sus pertenencias al suelo, e incluso una de sus zapatillas fue arrollada por un vehículo.

Ante ello, el equipo de ‘Magaly TV, la firme’ habló con los vecinos de la pareja, quienes confirmaron que las peleas entre ambos son constantes en la zona.

Vecinos del distrito de Chorrillos están cansados de los desenfrenados comportamientos entre Samahara Lobatón y Bryan Torres.

Los residentes de la zona confirmaron la existencia de ruidos y las peleas constantes entre ambos, lo que perturba la tranquilidad del vecindario.

Uno de los vecinos contó que las discusiones entre la influencer y el salsero a menudo implicaban un alto nivel de violencia verbal y afirmó que las agresiones venían principalmente de Samahara.

Otros testigos corroboraron estos relatos y describieron episodios de persecuciones por las calles y ataques físicos. “Para tirando ropa y grita”, contó el residente sobre Lobatón.

“Al final lo que se escucha son gritos”, mencionó otro testigo; mientras que un vecino comentó: “Siempre es así, se corretean, ella lo corretea, por allá se van por la otra avenida, para ese lado. Ella le pega a él, lo araña más bien”.

Bryan Torres le exige a Samahara que se vaya de la casa de sus padres

En una entrevista con ‘Magaly TV: La Firme’, Bryan Torres no solo confirmó que su relación llegó a su fin con la hija de Melissa Klug, sino que le exigió en televisión nacional que se retire de la vivienda de sus padres.

Según explicó, su vínculo con la influencer se tornó violento en los últimos meses y que este nuevo escándalo fue la última gota que rebasó el vaso, por lo que fueron sus padres quienes le han pedido que ambos se retiren de su vivienda.

“La casa es de mi papá. (…) Mi familia ya está cansada conmigo porque me dicen: ‘tú no pones un freno a esto y te tienes que retirar’. Saqué mi ropa y me fui a la casa de un amigo. Hablé con Samahara y le dije tienes que irte tú y tengo que irme yo, ya es vergonzoso, yo siento mucha vergüenza por todo lo que ha pasado”, sostuvo el músico.

En ese sentido, fue él quien dio el primer paso y sacó sus pertenencias hace tres semanas, una situación que habría desatado la ira de la influencer, quien terminó botando su ropa y calzados por la ventana del segundo piso de su vivienda.





Samahara le tiró zapatazo a la mamá de Bryan

Desafortunadamente, una de las zapatillas le cayó en la cabeza de la madre de Bryan Torres, hecho que ha indignado al músico por lo que decidió romper su silencio para negar haber golpeado a la exchica reality.

“El motivo por la cual estoy aquí, es porque me incomodó como mi mamá ha sido parte de esto, como le ha caído la zapatilla, la ropa, encima mi mamá tratando de calmarla, pero todo se salió de control. Me molesta que le haya caído los zapatos a mi mamá”, explicó el músico.





Samahara Lobatón está embarazada

Tras confirmar que terminó su relación sentimental con la hija de Abel Lobatón hace tres semanas, Bryan Torres terminó revelando lo que era un secreto a voces y es que Samahara está esperando un hijo suyo.

Pese a su gestación, Bryan Torres no piensa retomar su relación con la hija de Melissa Klug, no obstante, afirma que cumplirá con todas sus responsabilidades como padre.

“No me estoy desentendiendo como papá. Voy a hacerme responsable. Yo voy a estar ahí, en todos los pasos, lo que el doctor diga yo voy a estar ahí, no me voy a desentender”, finalizó el cantante de salsa.

