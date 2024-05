El padre de Jackeline Salazar Flores, empresaria que fue rescata este viernes tras permanecer más de diez días secuestrada, agradeció a la Policía Nacional por el exitoso operativo. El rescate se llevó a cabo en una vivienda de Carabayllo, ubicada en Costa del Sol 2.

“Ellos fueron un ángel para mi familia. (...) Yo sabía que la Policía iba a cumplir con el rescate a pesar de que yo había dicho de que no intervengan, ellos fueron un ángel para mi familia por el apoyo que me han dado”, señaló Jorge Salazar, padre de la empresaria.

En ese sentido, Salazar agradeció a la institución policial que logró rescatar sana y salva a la empresaria de 32 años, tras haber sido raptada en Los Olivos el pasado 13 de mayo. “No tengo palabras de cómo agradecerle a la Policía por hacer este milagro de rescatar a mi hija para nuestra familia. Gracias de todo corazón”, dijo.





El rescate





Este viernes en la noche, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, anunció en vivo el rescate de Jackeline Salazar Flores. El titular se encontraba brindando declaraciones a ATV, cuando recibió una llamada donde le confirmaron la noticia.

“La acabamos de rescatar a la empresaria y no solamente eso, hemos logrado la detención de los secuestradores. Desde hace días veníamos siguiéndoles los pasos, sabíamos que eran cinco y que estaban fuertemente armados, pero no queríamos irrumpir en la vivienda hasta que pudiéramos rescatarla con vida”, señaló.

Asimismo, Santivañez aseguró que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) nunca dejó de investigar, a pesar de que, días atrás, él mismo aseguró que la Policía no intervendría para evitar poner en riesgo la vida de la secuestrada. No obstante, aseguró que aquellas declaraciones fueron para no arriesgar la integridad de Salazar Flores.

“Los delincuentes habían amenazado con atentar contra su vida si es que la Policía intervenía en el tema. Nunca dejamos de participar, nunca dejamos a la familia, tuve que dar declaraciones al respecto, lo cierto es que estábamos comprometidos”, indicó.

El operativo culminó con el rescate de la empresaria y la detención de los presuntos secuestradores.





