Sana y salva. La Dirección de Investigación Criminal, específicamente la División de Secuestros y Extorsiones, logró rescatar a la empresaria Jackeline Salazar, además de detener a cinco personas involucradas en el delito.

Según fuentes de Perú21, la joven empresaria fue rescatada, sana y salva, sin ningún dedo cercenado. Esto en relación con las imágenes que los secuestradores propalaron en la que se le veía sangrando en las manos, haciendo creer que le habían cortado un dedo.

“La policía en ningún momento dejó de trabajar. Trabajaba de oficio y se ha logrado rescatar sana y salva a la señorita empresaria. Hay cuatro detenidos hasta el momento y se vienen ahondando en las investigaciones porque tienen que caer todos”, refirió Óscar Arriola, jefe del Estado General de la PNP.

“No se ha realizado ningún pago”, agregó Arriola en referencia al dinero que exigían los secuestradores a cambio de la liberación de la empresaria.

Rescate de empresaria. (DIVISE)





“Muy feliz por el trabajo de mi policía y por seguir los lineamientos. Acabamos de recuperar a la empresaria y en Arequipa hemos capturado a la mayor banda delincuencial”, refirió el ministro del Interior.

Por su parte, el padre de la Jackeline se mostró agradecido con la acción de la policía, y señaló que pese a su pedido de que no intervengan, ellos actuaron de oficio.

“Gracias a la Policía, a pesar de haberle dicho que no intervengan, pero para mí son unos ángeles y agradezco el apoyo que me han dado. No tengo palabras para agradecerles”, dio a conocer el padre de la empresaria en Panamericana.

