Kiara Chumbiray, una joven universitaria, fue operada por un quiste en el ovario, sin imaginar que terminaría en coma.

Poco después de la cirugía, los médicos María Piedra y Elías Rodríguez se retiraron de la clínica Real Los Laureles, en Chorrillos, asegurándole a la madre de Kiara que la operación había sido un éxito.

Sin embargo, Kiara nunca despertó, y ahora yace entubada y conectada a un respirador. Había sufrido un “paro cardiorrespiratorio prolongado de seis minutos”, y debía ser trasladada de inmediato a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El anestesiólogo coordinó el traslado en una ambulancia, ya que la clínica no contaba con una propia, ni tampoco con una sala UCI. La ambulancia llegó alrededor de las 2 a.m., nueve horas después de la operación.

“(Kiara) se despide de su mamá, se alista todavía con su batita, su gorrito. Le manda una foto a su papá toda contenta, y le dice: ‘Papá, ya no voy a tener malestar’”, cuenta Raquel Huisa, tía de la joven.

Huisa relata que la primera unidad de emergencia rechazó llevarse a su sobrina porque se “necesitaba una ambulancia tipo III”. La segunda unidad móvil, tipo III, llegó media hora después. “Suben a Kiara a la ambulancia, y cuando ya van a partir, nuevamente se acercan donde mi sobrina (hermana de Kiara) y le dicen que firme un papel en blanco (…) porque si no la ambulancia no avanza”.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), las ambulancias se clasifican en tipo I, II o III. La tipo I es usada para traslados secundarios o programados, y cuenta con un técnico en urgencias o enfermería; mientras que la tipo II y tipo III son usadas para transportar a pacientes en estado crítico, estables e inestables respectivamente. (Ver infografía de los tipos de ambulancia).

Aquella noche, Kiara, al ser una paciente en estado de coma, requería una ambulancia tipo III. Este tipo de unidades móviles cuenta con un médico especializado en medicina de emergencias, un ventilador mecánico y una bomba de infusión para administrar medicamentos.

El problema es que el Minsa solo tiene 24 de estas para cubrir una ciudad de 10 millones de personas. Y por esta razón, la ambulancia que trasladó a Kiara, desde Chorrillos al hospital San Juan de Lurigancho, pertenecía a un servicio privado.

ESCASEZ DE AMBULANCIAS

El Minsa tiene un total de 133 ambulancias en Lima Metropolitana, de las cuales, 106 están en “buenas condiciones”. Según Alonso Tenorio, jefe de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias, 52 unidades son ambulancias tipo I, 57 son tipo II, y 24 son tipo III. (Ver gráfico).

Tenorio también le informó a este diario que de las 133 ambulancias del Minsa, 23 son unidades móviles del SAMU. A diferencia de las ambulancias del Minsa, que están estacionadas en un hospital, las ambulancias del SAMU parten de una base, y están listas para atender urgencias médicas como un accidente de tránsito, una caída, un infarto o un accidente cerebrovascular.

De acuerdo con la información brindada por el Minsa, a la fecha hay 23 bases SAMU operativas en Lima Metropolitana. Es decir, hay menos de una ambulancia por distrito.

“El Minsa no es el único actor. Las municipalidades, a nivel de Lima Metropolitana, tienen 28 ambulancias. El Cuerpo de Bomberos y la Policía también tienen unidades”, indicó Tenorio. “Nosotros miramos el indicador de la Organización Panamericana de Salud, que dice que debe haber una ambulancia por cada 100 mil habitantes (...) estamos por encima del rango establecido y eso nos permite tener eficiencia en el servicio que se brinda a la población,” precisó.

No obstante, la Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda 4 ambulancias por cada 100 mil habitantes. Es decir, Lima debería tener 400 ambulancias.

Asimismo, el médico Carlos Malpica —quien tuvo que renunciar recientemente al cargo de jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos para Desastres, tras revelar el número de ambulancias SAMU— señaló que se debería tener una ambulancia por cada 50 mil personas para uso exclusivamente de atención de emergencias. Bajo este criterio, Lima debería contar con al menos 200 ambulancias tipo II y tipo III. Sin embargo, el Minsa solo tiene 81.

“Cuando tienes una emergencia en la calle, las ambulancias que salen son las de los seguros privados, las ambulancias de los bomberos y las ambulancias del SAMU. Las ambulancias no SAMU no responden a emergencias en la calle. Mal hacen en contabilizar 133 ambulancias, en decir que son parte del sistema. Cualquiera que conozca el sistema de salud tiene claro que eso no es así”, sostuvo Malpica (Ver entrevista).

“Los establecimientos del Minsa usan estas ambulancias, por ejemplo, cuando un tomógrafo se malogra y un paciente necesita una tomografía. Lo que hacen es trasladar al paciente a otro centro de salud para que se realice el examen. También usan estas ambulancias si tienen que recoger vacunas o insumos, y no hay vehículos auxiliares”, agregó el especialista en emergencias. Es decir, son taxis con camilla.

Por su parte, Raúl Urquizo, exdecano del Colegio Médico del Perú, le explicó a Perú21 que no solo el SAMU carece de unidades móviles sino también los hospitales de alta complejidad del Minsa. “Los hospitales, como el Loayza, Dos de Mayo o San Bartolomé, deben tener ambulancias que permitan llevar a pacientes críticos. Hay ambulancias de muchos años y están inoperativas. Y realmente (la ambulancia) es un carro que no tiene ni lo mínimo, ni oxígeno ni (equipo) para reanimar, o personal médico asignado específicamente para emergencias”, señaló Urquizo.

Si la situación de las ambulancias en Lima es precaria, la crisis en regiones es más grave aún. En febrero de este año, el congresista Luis Aragón visitó La Convención, en Cusco, y mostró el estado de la única unidad de emergencia que tenía el centro de salud de Yuveni para atender a los pobladores. Era un carro maltrecho y vacío que no contaba siquiera con una camilla o algún equipamiento básico.

LA CONVENCION, CUSCO. Esta es una ambulancia del Minsa.

LA SITUACIÓN DE ESSALUD

El Minsa señaló que tiene un “pul de ambulancias de gran envergadura”, ya que sus unidades móviles en Lima se suman a las ambulancias de distintas entidades como las de Essalud. Pero, ¿qué tanto puede hacer el Seguro Social por el Minsa cuando tiene que asistir a más de 12 millones de afiliados?

Essalud le informó a Perú21 que tiene 421 ambulancias distribuidas en Lima y el interior del país, de las cuales, 308 vehículos son de tipo II y III. Es decir, una ambulancia para emergencias médicas por cada 41 mil asegurados.

El Seguro Social no está en la capacidad de atender las demandas del Minsa, y menos aún, si tienen programas que requieren de ambulancias para seguir operando como el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi). Pero, ni los beneficiarios del Padomi están a salvo.

El último 16 de mayo, Mariangela Company vivió minutos de angustia al no poder conseguir una ambulancia que auxiliara a su papá, y al darse cuenta de que Essalud había reportado sus llamadas como spam. Roberto Puentes falleció a las 9:15 p.m., a causa de un paro respiratorio.

La Oficina de Comunicaciones del Seguro Social reconoció que dos llamadas de Mariangela, calificadas como “silentes” fueron reportadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Hace unos días (Essalud) le dijo a una periodista que no mandaron una ambulancia porque en ese momento no tenían unidades. Luego, le dijeron a otra periodista que sí mandaron, pero que no daban con la dirección,” explicó Company. “Honestamente, estoy cansada de que Essalud evada su responsabilidad. La realidad es que la ambulancia nunca llegó y por consecuencia perdí a alguien irreemplazable”.

“Debemos tener entre 700 a 750 ambulancias SAMU”

Carlos Malpica, exjefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la DIRIS Lima Este

El médico Carlos Malpica, quien también fue director ejecutivo del SAMU, analiza la crisis de las ambulancias, y advierte que el Minsa no cuenta con una red integrada de unidades de emergencia.

¿Existe un presupuesto específico para el SAMU?

El programa presupuestal del SAMU fue diseñado para reducir la morbilidad y mortalidad como consecuencia de emergencias. El presupuesto el año pasado fue de S/24 millones aproximadamente.

¿Por qué no se han adquirido más ambulancias SAMU? ¿Hay escasez de recursos?

El programa presupuestal tiene reglas, y para ello tienes que demostrar y cumplir ciertas metas. Cada 2 o 3 años se tiene que sustentar ante el MEF la mayor cantidad de recursos. El gran problema, a nivel nacional, es que la mayoría de SAMU en regiones tiene en promedio 1 o 2 ambulancias para toda la región. Una cosa es la ambulancia del hospital o del centro de salud, que usan las ambulancias exclusivamente para sus actividades (traslado de pacientes, recojo de vacunas o medicamentos). Pero esa ambulancia no está articulada a una central. En muchos hospitales no hay personal a dedicación exclusiva. Por eso, nació el formato SAMU que son ambulancias articuladas a una central y de disponibilidad exclusiva para la atención de emergencias.

¿Cuántas ambulancias SAMU deberíamos tener?

Para cubrir el 90% de la demanda de emergencias a nivel nacional, yo estimo que debemos tener entre 700 a 750 ambulancias. Pero tienen que estar centralizadas en redes regionales.

TENGA EN CUENTA

-Daniel Luna, abogado de los doctores que realizaron la cirugía, le dijo a este diario que el paro respiratorio ocurrió 15 minutos después de la operación, y que la etapa posoperatoria estaba a cargo del anestesiólogo.

-Perú21 también se comunicó con el anestesiólogo Martín Vásquez, pero se negó a brindar declaraciones.

-Manuel Chumbiray, padre de Kiara, pide que su hija sea traslada a un hospital de nivel III.