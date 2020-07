El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Estremadoyro, reconoció que el último miércoles 15 de julio se presentaron deficiencias en el reinicio de los vuelos en el país debido a que no se respetaron los protocolos de seguridad establecidos para prevenir contagios de coronavirus (COVID-19).

“Estamos ajustando las medidas, se trata de un reinicio de actividades. Nosotros programamos de una manera, pero hay imponderables, podemos aceptar que hubo falencias y pedimos las disculpas del caso. Ahora tenemos que mirar hacia adelante”, indicó en Latina.

Cabe indicar que durante la madrugada y horas de la mañana del miércoles se observaron largas colas y aglomeraciones afuera del aeropuerto, en el primer día de reactivación del rubro aerocomercial.

El último miércoles se presentaron largas filas y aglomeración afuera del aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: GEC)

En esa línea señaló que se ha establecido un horario para los vuelos a fin de que se permita asegurar las medidas de distanciamiento social y descongestionar los aeropuertos regionales, los cuales han sufrido una merma en su cantidad de trabajadores.

“Teníamos una programación que cumplir pero se desbordó, se está permitiendo a la gente que entre desde las 12 de la noche, hemos hecho un horario de vuelos de de 7 a.m. a 7 p. m. Tenemos que entender que tenemos un problema de control en los terminales aéreos porque muchos trabajadores se han contagiado y se encuentran recuperándose”, agregó.

Esta mañana, el ministro de Defensa, Walter Martos, también anunció una reprogramación de vuelos desde el aeropuerto Jorge Chávez que comenzarían entre las 8:30 a.n. y las 9:00 a.m. Actualmente, las primeras salidas estas prevsitas para las 6:00 a.m.

Con relación a los vuelos internacionales, Estremadoyro explicó que el inicio de estas actividades dependerá de cómo se maneje la enfermedad en el Perú y en los demás países de la región. “Tenemos que ver los resultados de este reinicio y tenemos que coordinar con otros países. No todos los países avanzamos a la misma velocidad en cuanto a la pandemia”, aseveró.