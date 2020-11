Luz Enríquez informó que tras participar en las protestas contra la vacancia presidencial y la juramentación del actual presidente Manuel Merino, sus dos hijas – una de ellas menor de edad- fueron detenidas la noche del martes y trasladadas a la comisaría Alfonso Ugarte (Cercado de Lima), indicó Latina.

La mujer denunció abuso de autoridad por parte de los agentes policiales, indicando que fueron intervenidas cuando se retiraban a su casa alrededor de las 10:00 p.m. En ese momento se acercaron dos agentes motorizados que luego detenidas a las jóvenes luego de un forcejeo.

“Nosotros hemos participado de la marcha pacífica, porque es el sentir del casi el 80% de los peruanos que estamos en contra de esto. A eso de las 10:00 p.m. por la Av. Quilca ya para irnos a nuestra casa, ellas avanzaron y yo estaba atrás. En eso se acercaron dos motos y las empujaron contra la pared”, denunció la mujer.

Luz Enríquez añadió que durante la intervención, los agentes policiales le pidieron a las hermanas que se retiren del lugar, pero la mayor le respondió que estaban esperando a su madre, quien estaba unos pasos más atrás. En ese momento, se habría originado el forcejó entre una de las hijas con uno de los policías, luego la hermana menor habría intervenido para ayudar a su pariente, ocasionando la detención de ambas.

“Uno de los agentes empujó a mi hija mayor y le dijo que se retire, ella le dijo que no se podía retirar porque yo (su madre) me estaba acercando. Mi hija empezó a filmar y al parecer eso molestó a la mujer policía que la empujó para quitarle el celular. Mi hija de 14 años vio y (quiso ayudar a su hermana), cuando yo me acerqué ya vi a mis hijas detenidas, se la llevaban a un patrullero. Yo traté de subir al patrullero, pero no me dejaron”, añadió la madre.

En ese sentido, la señora Luz pidió apoyo para la liberación de sus hijas, sobre todo de la menor. Precisó que las hermanas estarían siendo acusadas por resistencia a la autoridad. “Ellos dicen que ellas han agredido a la policía, pero eso es falso, yo la he visto a mi hija (menor de edad) en el suelo. Yo quiero poner una denuncia a la policía por la agresión (hacia ellas)”, finalizó.

El último martes se desarrolló la segunda manifestación en rechazo a la vacancia presidencial y en contra de la juramentación de Manuel Merino. Ante esto, el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Jorge Luis Cayas, informó que se detuvo a 27 protestantes en el Cercado de Lima.

Asimismo, aseveró que, por reportes de inteligencia, se conoce que más de 200 personas pretenderían regresar en las próximas horas a la plaza San Martín para continuar con las protestas.

