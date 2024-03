Las micro, pequeñas y medianas farmacias independientes que integran la Asociación Peruana de Farmacias (ASPEFAR) seguirán brindando medicamentos genéricos a la población, pero exigen al Poder Ejecutivo corregir el nuevo Decreto de Urgencia N.º 005-2024, cuyas imprecisiones y omisiones pueden inducir al error a más de 28 mil farmacias privadas, al momento de calcular y actualizar los stocks mínimos exigidos por la norma.

Así lo explicó su presidenta, Ana María Jiménez, quien solicitó se instale de inmediato una Mesa Técnica Permanente –con la presencia de los gremios farmacéuticos, laboratorios, distribuidoras, ministerios de Salud, Justicia, Economía, Contraloría, Defensoría del Pueblo-- para que se corrija el fondo del decreto y se hagan todas las precisiones necesarias con el fin de garantizar su comprensión antes de su entrada en vigor.

“De no corregirse el decreto, las farmacias no sabrán cómo calcular esos stocks mínimos. Si una norma es confusa –como esta-- puede generar incumplimientos involuntarios y sanciones injustas, perjudicándose principalmente a las más de 20 mil Mype farmacéuticas que al no tener abogados para defenderse ni dinero para pagar multas, terminarán quebrando, dejando a sus comunidades sin medicamentos.”, advirtió Jiménez.

¿Qué se debe corregir?

Detalló que urge corregir el inciso 2.2 del decreto que señala: “Las farmacias, boticas y farmacias de los establecimientos de salud, del sector privado, están obligadas a mantener un stock mínimo del 30% de la oferta total de cada uno de los medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común Internacional contenidos en el Listado señalado en la Única Disposición Complementaria Final del presente Decreto de Urgencia”.

“No se entiende a qué se refieren con “oferta total”. ¿A la cantidad de genéricos que proyectamos vender en todo el mes o el año, en función a la demanda registrada? Por ejemplo, si mi oferta mensual es de 900 tabletas de amoxicilina ¿debo tener al menos 300 tabletas en stock mínimo? De ser así ¿la farmacia dónde tendría que anotar esa cantidad de la oferta? ¿Tendrán que llenar algún formato especial y aumentarán los trámites engorrosos?”, expresó.

Jiménez recalcó: “tenemos muchas preguntas y necesitamos respuestas urgentes. Por eso la Mesa Técnica Permanente es clave para lograr consensos, como la necesidad de hacer una marcha blanca para que las farmacias tengan un plazo para adecuar sus procedimientos y el Estado siga corrigiendo el documento”.

Jiménez aseveró que es fácil resolver el problema del acceso a los medicamentos, sin necesidad de exigir stocks mínimos. “Se puede entregar de manera gratuita y oportuna las medicinas a los más pobres a través de la red de farmacias Mype privadas en alianza con el Estado. Así los genéricos llegarían de manera rápida y eficaz hasta el último rincón del Perú”, planteó la presidenta de ASPEFAR.

Multa desproporcionada y discriminatoria

En cuanto a la multa de hasta S/10,250 que el gobierno aplicará por falta de stocks mínimos de genéricos, Jiménez la calificó como desproporcionada y discriminatoria, porque da la espalda a miles de farmacias Mype, cuyas utilidades netas mensuales no pasan de mil soles en promedio.

“Es materialmente imposible que las farmacias puedan hacer reposiciones de stocks de la noche a la mañana, porque no tienen los recursos financieros y porque los laboratorios pueden tardar semanas o meses en atender sus pedidos y si en ese interín llega el fiscalizador del Minsa las puede multar injustamente. El decreto amenaza su sostenibilidad económica”, señaló.

“¿A estas multas se refería el ministro cuando decía que iba a causar dolor a las farmacias? Lo que podría provocar es la quiebra de más de 20 mil farmacias Mype. El ministro se olvida que los farmacéuticos estuvimos en la primera línea de apoyo durante la Pandemia cuando las farmacias del Minsa estaban desabastecidas”, recalcó.

Explicó que la norma también es discriminatoria porque solo se quiere multar a las farmacias privadas y no a las del sector público. “El Estado tiene millones de soles, es el gran comprador de medicamentos. Las farmacias del Minsa, Essalud y de las municipalidades deben tener el 100% de genéricos. Si no cumplen deben ser multadas, siendo fiscalizadas por la Contraloría, la Defensoría del Pueblo e incluso Asociaciones Civiles y el Congreso”, opinó Jiménez al recordar que, a mediados del 2023, el 50% de farmacias públicas estuvieron desabastecidas y entonces las privadas salvaron la situación.

Listados adecuados

Anotó que la vigencia de la norma es solo hasta el 31 de julio de 2024 porque es un decreto de urgencia que se dicta para atender situaciones de emergencia como en este caso, que es para cubrir enfermedades que deriven del incremento de las lluvias y de la epidemia por dengue.

“Eso significa que la lista de medicamentos genéricos, que se emitirá en 10 días hábiles, solo debe incluir genéricos que se destinen a atender esas enfermedades específicas, pues el resto de genéricos los podemos seguir vendiendo en función de la demanda, como siempre, sin necesidad de un decreto que nos lo exija”, afirmó.

Sin embargo, Jiménez observó que las listas deben determinarse en base a las características endémicas de cada región y a su real demanda, porque no estaría bien que se obligue a las farmacias de la costa a tener un medicamento que solo se requiere en la selva. De lo contrario, se perjudicaría a la farmacia Mype que tendría productos que no tienen salida, provocándole pérdidas económicas y perjuicios financieros, añadió.

Más preguntas por responder

“¿Lo que no comprendemos bien es por qué el ministro de Salud, César Vásquez insiste en presionar a las farmacias Mype, sobre todo de zonas marginales, a tener un stock mínimo de genéricos para atender a los más pobres?, si la semana pasada dijo que tiene el dinero y los medicamentos suficientes para dotar a las más de 8 mil farmacias públicas del Minsa”.

Incluso el ministro afirmó que le entrega medicinas a los alcaldes para que los vendan a bajos precios en los distritos.

“¿Pero por qué las venden, acaso no deberían darlas gratuitamente para beneficio de la población más pobre? Sería bueno que la Contraloría, el Congreso y la Defensoría verifiquen a dónde se van las ganancias de ese negocio entre el Minsa y los municipios, ya que esas medicinas las compra el Estado con nuestros impuestos”, subrayó Jiménez.

