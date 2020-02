Sin pelos en la lengua. Cansada de los ataques de su exnuera Melissa Klug; la madre de Jefferson Farfán, Doña Charo, habló por primera vez con Día D sobre las “mentiras” de la ‘Blanca de Chucuito’. No solo presentó audios, sino que también reveló la fijación que tiene la expareja de su hijo con la salsera Yahaira Plasencia.

Doña Charo contó que tres días antes del estreno de la película de Jefferson Farfán, Melissa Klug se comunicó con una de las abogadas de la ‘Foquita’ para advertirle que si la salsera iba a la premier, entonces sus hijos no iban.

“Le dijo: ‘Fiorella (la abogada) si va a ir esa mujer (Yahaira) yo no voy a mandar a mis hijos, te voy diciendo desde ahorita’”, cuenta la madre del futbolista y agregó que Melissa no quería que la salsera vaya al estreno.

“Mi hijo tiene el derecho a invitar a quien le dé la gana. ¿Tenemos que pedirle permiso a quién invitamos y a quién no? Nos está condicionando. Mi hijo me llamó, ella no nos va a manejar la vida ya estoy harta quiero vivir tranquila y en paz. Tú invita a quien te de la gana es tu vida y vida mía y sino quiere mandarlos piña, saldremos a dar la declaración”, señaló Doña Charo.

Tanta sería la fijación de Melissa Klug con la salsera que solicitó ver la película de Farfán antes del estreno para —presuntamente— saber si la salsera o ella aparecían en el filme. “Ella duerme, sueña y todo come con Yahaira”, agregó la abuela.

“No me importa su opinión, yo salgo con quien quiera y con quien me sienta bien. A mí nadie me va a elegir las amistades y menos la señora. Yo me llevo bien con las personas con quien se lo merece. Andaré del brazo con ella (Yahaira Plasencia) cuantas veces quiera”, acotó.

Madre de Jefferson Farfán arremetió contra Melissa Klug