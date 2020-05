Un grupo de ancianos de un asilo en Magdalena pasó por pruebas rápidas de COVID-19. Pese a que todos dieron negativo, dos inquilinos fallecieron y uno fue a causa de coronavirus. Así lo determinó la prueba molecular a la que se sometió.

Según informó ATV Noticias, las familias de los 18 ancianos que quedan en asilo están preocupados que estos estén contagiados de la peligrosa enfermedad.

De acuerdo al testimonio de la hija de don Antonio, quien falleció de COVID-19, su padre fue sometido a dos pruebas rápidas y en ambas dio negativo.

Cuatro días después de hacerle la última prueba rápida, el hombre de 87 años murió. La hija de Antonio está preocupado también por su madre, quien sigue en internada en el lugar junto a los otros ancianos.

“Con el dolor que me embarga de haber perdido a mi padre, pido ayuda para no perder a mi madre y que no pase lo mismo al resto de ancianos”, señaló al medio en mención.

Previo a la muerte de Antonio, la casa de reposo tuvo la pérdida de otro inquilino que también dio negativo a una prueba rápida.

El hijo de la otra víctima, quien prefirió mantenerse en el anonimato, señaló que el establecimiento no le comunicó a tiempo el fallecimiento de su padre.

“Me dijeron que mi papá estaba mal. Ese mismo día, me dijeron que falleció", cuenta.

