Lima cumple 489 años. Fue fundada el 18 de enero de 1535. Desde entonces, esta ciudad de contrastes y cielo gris, denominada en algún tiempo como la Ciudad de los Reyes y capital del Virreinato, sigue cautivando a propios y extraños.

Historia, tradición, gastronomía y cultura, son los pilares que afloran en cada rincón de sus 43 distritos, que albergan a 10 millones de habitantes.

Encuesta de IPSOS revela los claroscuros de nuestro amor por la ciudad capital.

La espina de la seguridad ciudadana.

Nuestra relación afectiva con la ciudad.

El tráfico nuestro de cada día.

Los equipos que los limeños quieren.





PROYECTOS 2024





Las obras que Prolima planea ejecutar este año:





recuperación del edificio Giacoletti, construido en 1912.





Iglesia de las Trinitarias.





Plazuela de la Buena Muerte.





Casa Chabuca Granda, en el jirón Callao.









Una Lima añorada que nos ofrece belleza, historia, tradición y cultura





Encuesta de IPSOS para Perú21 destaca los lugares más representativos de la capital y lo que sienten los que residen en esta ciudad. Un 55% confiesa haber nacido en la capital y que le gusta. Un 54% señala que se quedaría a vivir aquí.

La encuesta de IPSOS para Perú21 recoge la opinión de los limeros sobre los espacios por donde transitan, visitan o pernoctan en la capital del Perú. Destacan atractivos como la plaza de Armas, la Costa Verde, la Catedral de Lima, el puente de los Suspiros, la plaza San Martín, el cerro San Cristóbal, Larcomar, Palacio de Gobierno. Hasta el emporio de Gamarra, considerado el centro textil más grande de Sudamérica, figura entre los lugares más representativos que dejan una huella imborrable en quien los visita.

Será por ello que los limeños no renuncian a sus raíces y, pese a los múltiples problemas, confiesan, según la encuesta de IPSOS, sentir ese lazo de identificación con la ciudad. Un 55% señala haber nacido en Lima y reafirma su lealtad (me gusta) con la capital. Y como Lima es una ciudad que hipnotiza, un 22% señala que si bien no ha nacido en esta ciudad, precisa que sí le gusta, en contraparte con un 14% que nació en Lima, pero no le gusta la urbe.





El amor por esta metrópoli se proyecta a una perspectiva de permanencia: Un 54% señala que se quedaría a vivir en Lima, frente a un 45% que estima lo contrario. Los lugares más visitados son la plaza de Armas y la Costa Verde. Feliz Aniversario.





Ficha técnica: Encuesta realizada el 11 y 12 de enero del 2024, a 469 personas entrevistadas en Lima Metropolitana, hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos (NSE), residentes en Lima. Técnica. Bus Express: Cuantitativa mediante encuestas en tablets con técnica cara a cara. Margen de error para resultados totales de ± 4.38%.













La delincuencia es la piedra en el zapato que no deja avanzar a Lima





Encuesta de IPSOS señala que la limpieza pública, la congestión vehicular, entre otros, opacan el atractivo de la ciudad.





Ricardo Valdés. (Foto: GEC)

Ricardo Valdés, Exviceministro del Interior: “Urge ponerse a trabajar”





Una ciudad que nos somete diariamente a pasar entre una a cuatro horas encerrado en un medio de transporte, es una ciudad indigna. Y una ciudad que no garantiza la vida, la integridad y los bienes de sus ciudadanos, se vuelve una ciudad inviable. Indigna e inviable, así se presenta Lima a juzgar por la percepción de sus habitantes.

Hace un año, la cuarta parte de Lima había sido víctima de un delito. Nuestros alcaldes prometieron que solucionarían el problema. Un año después, las víctimas de la delincuencia se dispararon hasta abarcar a un tercio de la población.

En el camino, las autoridades impulsaron diversas estrategias: que serenos con armas no letales, que interconexión de la videovigilancia, que 10,000 motos en un abrir y cerrar de ojos, que tanques en la vía pública; para terminar reclamándole al Ejecutivo estados de emergencia, improvisados, sin investigación criminal, ni inteligencia previa.

Urge ponerse a trabajar desde los Consejos de Seguridad Ciudadana, estableciendo indicadores de cumplimiento y, priorizar los espacios de diálogo para destrabar las mejoras en el transporte urbano.













Lima, la comestible

Cafeterías, bodegas, pastelerías, bares, restaurantes. Un festín de posibilidades.





Siempre es bueno recordar que en el centro de la ciudad nos aguardan locales tradicionales para el buen paladar. Entre monumentos e historia visítelos o descúbralos. Pase y disfrute que el sabor está garantizado.





ANTIGUA TABERNA QUEIROLO. Para comer y brindar. La bohemia se respira. Jr. Camaná 900.





Pasear por el centro de Lima es una bella invitación a perderse, pero también a hallar. Por ejemplo, toparse con lugares que atesoran sabores tradicionales. Es que Lima también puede ser sumamente sabrosa y exquisita, cómo no. Si no, que lo diga un buen pisco del Gran Hotel Bolívar, un pollo a la brasa del Begui, un tamalito del Queirolo o ese sánguche poderosísimo de El Chinito.





HOTEL BOLÍVAR. En sus paredes suenan ilustres como Orson Welles o los Rolling Stones. (Plaza San Martín)





POLLOS BEGUI. Salvador y sabroso pollo a la brasa. Y en abundancia. Nicolás de Piérola 382.





EL CHINITO. Un pecado no probar esos sánguches criollos celestiales. Jr. Chancay 894.





Las listas o guías siempre son injustas, pero a estas alturas, hay lugares que en todos estas décadas se han construido un nombre por la cantidad de alegrías y festejos que han otorgado a sus variados comensales. Y aquí, en el aniversario de esta ciudad, vamos con un intento de a dónde ir a comer o brindar obligatoriamente si pasamos por sus sorprendentes calles. Y sírvase a descubrir más puntos culinarios, porque de eso se trata todo esto. Una ciudad es también su comida y sabemos que hay mucha esquina libre aún para tanto buen gusto.





L’EAU VIVE. Comida francesa internacional para todos. (Jr. Ucayali 370)





HEYDI. Fuentes interminables de comida marina rinden homenaje al paladar. (Jr. Puno 367).





URQU COFFE SHOP. Cafetería de especialidad. Necesaria para una caminata en el centro. (Jr. Áncash 251).





BODEGA CARBONE. Insuperables sánguches de jamón y queso. (Cruce Caylloma y Huancavelica).





TRATTORIA VERMONA. Pastas deliciosas y acogedora decoración. Pasaje Olaya 173.





CASA TAMBO. Una casona colonial nos trae una atractiva propuesta culinaria. (Jr. de la Unión 1066).





ANTIGUA PASTELERÍA HUÉRFANOS. 120 años de tradición italiana. Siempre hay sorpresas. (Cruce Puno con Azángaro).





BAR DEL HOTEL MAURY. Emblemático y parada obligatoria para un pisco. Jr. Ucayali 201.









Edificio Giacoletti, resistencia histórica

ESTE INMUEBLE DE CUATRO PISOS ESTUVO EN PIE POR 104 AÑOS HASTA EL INCENDIO DE 2018, QUE DEVORÓ SUS ENTRAÑAS





Ya existe un proyecto que busca recuperar los valores arquitectónicos originales de este espacio, lo que sería realidad en 2025.





Edificio Giacoletti





Si el edificio Giacoletti hablara... Desde sus ventanales vio pasar la historia de Lima en 104 años.

Tuvo una vista privilegiada. A la derecha, el bulevar del jirón Quilca, vecino del mítico cine-teatro Colón. Frente a él, la siempre efervescente Plaza San Martín. Y a su izquierda, La Colmena, que al cruzarla pisamos otro emblemático recinto limeño, el hotel Bolívar.

Pedro Giacoletti, inmigrante italiano, fue el artífice. El estilo Art Nouveau lo plasmaron los hermanos y arquitectos italianos: Rinaldo, Guido y Antonio Masperi. El edificio de cuatro pisos lo empezaron a diseñar en 1911 y tres años después lo inauguraron.

Pero durante la madrugada del 28 de octubre de 2018 un incendio consumió sus entrañas. Solo quedaron huellas de su imponente fachada.

El proyecto Recuperación, Restauración y Puesta en Valor del edificio Giacoletti busca recuperarlo. Devolver los valores arquitectónicos originales, pero con reforzamientos estructurales modernos. Proceso que lidera Prolima, órgano desconcentrado de la Municipalidad de Lima. Según lo proyectado, para el segundo trimestre de 2025, Giacoletti volverá; otra vez, majestuoso y vital.





Incendio en edificio Giacoletti





El primer piso fue una tienda de productos importados y cafetería. Luego la bodega y panadería Romano, el restaurante El Cortijo, el restaurante Parrilladas San Martín y la pollería Roky’s. Se planea que albergue oficinas administrativas, un mirador y un centro de información turística.













Ese suspiro limeño llamado fútbol

ESTÁ EN CADA ESQUINA. LA CAPITAL NO SERÍA LA MISMA SIN SU DEPORTE PREFERIDO





Un 33% de limeños cree que Alianza Lima es el equipo que mejor representa a la ciudad.





Alianza Lima campeón 2022. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





Fue la Lima de la posguerra la que recibió el fútbol. Esa Lima que retomaba su proceso de modernización urbana conoció a fines del siglo XIX este nuevo aporte de la comunidad británica residente en la capital y que tuvo un rápido y enorme impacto en la sociedad. El Lima Cricket y el Unión Cricket dividieron las simpatías de los vecinos de la por ese entonces Ciudad de los Reyes, y sellaron con un partido, jugado el 8 de diciembre de 1897 en el estadio de Santa Beatriz, lo que representa la primera rivalidad futbolística en Lima. Uno integrado por inmigrantes ingleses y el otro por jóvenes de la élite que jugaron a la pelota en sus años de estudio en Inglaterra; estos clubes se enfrentaron 26 veces entre 1897 y 1910, incluido un partido en el que aficionados limeños intentaron agredir a jugadores ingleses.

Pronto, el fútbol polarizó la ciudad, luego al país. Los limeños empezaron a repartir sus preferencias. Más de 130 años después, y cientos de clubes en el camino, Lima sigue andando en torno al fútbol. Barrios y calles han visto nacer equipos y se han identificado con ellos. En la primera cuadra de la calle Juan de la Coba —lo que es hoy la avenida Abancay— se funda Universitario de Deportes. Alianza Lima es de La Victoria, pero nació en Cotabambas, un jirón del Cercado de Lima; y del Rímac es Sporting Cristal, que primero se llamó Sporting Tabaco. Uno conformado por estudiantes universitarios, otro por obreros de una caballeriza, otro por trabajadores de un estanco de tabaco.





Universitario de Deportes campeón 2023





En los salones de la Municipalidad de Lima se fundó Deportivo Municipal, y ahí nomás, a unos pasos, en los portales de la antigua Plaza Mayor, el Ciclista Lima. En una calle de la urbanización San Eugenio, en Lince, nace el Deportivo San Agustín; de Breña es Defensor Lima, y de Pueblo Libre, el Deportivo AELU.

En estos clubes de fútbol, y otros más, se han visto representados los limeños a lo largo de su historia, y ven en estos representada, también, a la tres veces coronada villa. En decenas de estadios en diversos distritos se ha escrito gran parte de la historia de nuestro fútbol y han nacido rivalidades históricas, eternas. Una encuesta de Ipsos para Perú21 revela que un 33% considera que Alianza Lima es el equipo que mejor representa a Lima, solo un punto porcentual más que Universitario, con 32%. Atrás aparecen Cristal (8%) y Municipal (2%).





Encuesta IPSOS para Perú21





Así como sus casonas, balcones y plazas, así como sus playas, Lima también es el fútbol y sus equipos. Está en cada una de sus calles todos los días. Así como las jaranas en sus callejones, el fútbol es una fiesta en Lima.





