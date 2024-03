El dengue sigue reportando nuevos casos de contagio. Perú21 dialogó con el infectólogo Leslie Soto, de la Universidad Cayetano Heredia, sobre cómo afrontar esta enfermedad.

El dengue sigue golpeando diversas regiones del país. ¿Cuál es la forma más efectiva de combatir esta enfermedad?

De acuerdo con el cambio climático, tenemos que el zancudo tiene menos tiempo para llegar a adulto. Antes se demoraba como una semana; ahora se demora menos de cinco días. Entonces, el clima no lo podemos cambiar. Sin embargo, la otra parte, dónde pone sus huevecillos, por ejemplo, sí lo podemos cambiar. Las personas deberían poner en las ventanas mallas; habría que colocarse prendas de manga larga, colores claros, que no les gustan a los zancudos, colocar repelentes en la casa.

¿Qué pautas debería seguir un especialista al momento de prescribir algún medicamento al paciente?

Sabiendo que es una enfermedad viral, no tenemos antiviral para el dengue, debe prescribirse básicamente sintomáticos. Esta enfermedad se llama ‘fiebre quebrantahuesos’, duele mucho; por lo tanto, (prescribimos) analgésicos que no sean antiinflamatorios esteroideos, no damos ketoprofeno, ketarolaco, esas cosas no. Damos paracetamol, un gramo cada 8 horas.

¿Considera viable el uso de antibióticos en el tratamiento?

Es una enfermedad viral. El antibiótico es para enfermedades bacterianas; entonces, no sirve para esta enfermedad. Por eso hay que evitarlo porque crearemos resistencias para otro tipo de enfermedades.

¿Qué es lo primero que debería hacer un paciente al que se le diagnostica dengue?

Conocer que existe algo llamado signos de alerta o signos de alarma. El dengue, el 94%, aproximadamente, tiene un dengue sin signos de alarma. Al ver que es una enfermedad viral, hay que tomar sintomáticos si duele algo, si hay fiebre, y harto líquido. Justamente la enfermedad del dengue es una enfermedad bien fácil de manejar porque es básicamente líquido. Decirle que tiene que hidratarse adecuadamente y que conozcan los signos de alarma.

¿Como cuáles?

Los signos de alarma son que el paciente tenga náuseas y vómitos frecuentes, dolor abdominal; que tenga, si se hace un examen de sangre, plaquetas bajas, la hemoglobina, que esté como borrachito, se denomina trastorno del sensorio, y si hay sangrado, todo esto es alarma. Debería ir al hospital porque implica que ya tenemos un dengue con signo de alarma y se puede complicar a dengue grave.

¿Cómo evitar la saturación en los hospitales? ¿Qué pautas debemos seguir para no caer en contagio?

Acá el problema es el primer nivel de atención, que está totalmente desatendido. La persona con dengue debe ir al primer nivel de atención para no saturar al hospital y acá es donde deben darle las primeras pautas y advertir los signos de alarma que sí conllevarían a que el paciente vaya recién al hospital. Es lo que tenemos que hacer nosotros y de esa manera podemos mejorar la atención en cada nivel, no saturando, puesto que este dengue se maneja ambulatoriamente como les mencioné: el 94%.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis