La Panka, conocida cadena de restaurantes, anunció el cierre de su local de la Costa Verde en Barranco tras una supuesta denuncia de discriminación en contra de una familia.

José Carrión Cabrera denunció en redes sociales que al llegar al lugar con su madre en silla de ruedas y su hija con discapacidad visual, encontró una camioneta estacionada en una zona para personas con problemas de movilidad.

Al increpar al personal del local, estos le comentaron que era la camioneta del gerente, quien luego bajó y le dijo que “si no me gusta, me retire”.

“Lo cual indignó a toda mi familia. Ufanándose de ser el dueño, dio instrucciones verbales y gestos (a los empleados) para que no me dejen ingresar”, detalló.

Finalmente, Carrión Cabrera y su familia no lograron entrar a La Panka.

LA PANKA RECHAZA DISCRIMINACIÓN

En un comunicado, la cadena de restaurantes La Panka anunció el cierre de su local de Barranco y señaló que tomarán las medidas correspondientes en torno al gerente Jorge Manuel Mendoza Ríos.

“La marca LA PANKA se solidariza de forma absoluta con el denunciante e informamos que tomaremos las medidas necesarias para que sean sancionados de la manera más ejemplar posible por todas las autoridades correspondientes, además de resolverles el contrato de franquicia”, señaló.