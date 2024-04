Pierina Ludeña Guevara, una joven de 24 años, desapareció el pasado 11 de abril tras solicitar un taxi mediante una aplicación móvil para regresar a casa desde un hospital ubicado en Chorrillos. A pesar de que su familia la esperaba, la muchacha nunca llegó.

“Aproximadamente, a las 16:00 a 16:30 horas acude a Chorri Salud para ponerse unas ampollas. A partir de las 17:00 p.m. no tenemos conocimiento. La última persona que habló con ella fue su jefe por teléfono”, reveló la expareja de la joven.

De acuerdo con la familia de Pierina, según su certificado de movimiento migratorio, Pierina había salido del país con destino a Chile el día siguiente de su desaparición.

Este hallazgo dejó sorprendidos a sus seres queridos, ya que descartaron la posibilidad de que haya abandonado voluntariamente a su pequeño hijo y sus estudios de enfermería.





Estaría secuestrada en Chile

La madre de Pierina, Cloidith Guevara, recibió un mensaje en el que la joven afirmaba estar secuestrada por lo que no podía regresar.

“Mamita me tienen secuestrada. Si yo regreso, me matan a mí y a mi hijo. Por eso seguía las instrucciones de las personas que me han estado llamando todo este tiempo. No tengo idea, ma, pero si digo te matan y a mi hijo. Fue mi culpa mamá”, leyó su expareja el mensaje que dejó Pierina a su madre.

Ante esta situación, Cloidith Guevara señaló que viajará a Chile en busca de pistas que puedan llevar al paradero de su hija.

“Me voy para Chile para seguir los rastros, pistas o algo que me pueda acercar o llegar. Tengo conocidos que tal vez me puedan ayudar allá. Lo único que pido es que me ayuden a encontrarla, nada más”, expresó la madre entre lágrimas.

Pierina Ludeña desapareció el pasado 11 de abril.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO

Alex Brocca nueva entrevista.