La conmovedora historia de Doña Daría, una abuelita de 92 años, ha causado un gran impacto en redes sociales debido a su dedicación al trabajo para mantener a su familia. A pesar de su avanzada edad, recorre las calles del distrito de Independencia vendiendo golosinas con el fin de obtener un ingreso extra para ayudar a su hijo.

En una entrevista, Doña Daría expresó su motivación para salir a vender golosinas en las calles, destacando que no desea convertirse en una carga para su hijo, quien también se dedica a la venta ambulatoria. Asimismo, reveló que prefiere asumir la responsabilidad para evitar que su hijo se vea expuesto a algún accidente.

La mujer de avanzada edad comentó que, a pesar de las preocupaciones de su hijo, ella encuentra en su labor diaria un sentido de conexión con las personas de su comunidad.

“Vendo chocolates, lo que pueda vender más rápido. Me encanta salir por las calles porque la gente es muy buena, muy hermosas, son bien lindas. (...) Ellas me besan, me abrazan, me hacen comer en la boca, me dan mucho amor, es muy bonito, mamá. (...) Sin, no me deja salir a la calle, le doy con palo, le doy con palo porque yo quiero que me lleve”, comentó a ATV.

Por su parte, Bernardo Jaime Castañeda, de 50 años, expresó su preocupación por su madre cuando sale a trabajar. Aunque le gustaría tener un ingreso fijo para que su madre ya no tenga que salir a trabajar, Jaime no puede impedirle que continúe con su labor. Él también se hace cargo de su familia, incluido el cuidado de su esposa e hija, además de las tareas del hogar.

Reacción de los usuarios en las redes sociales

En un conmovedor video que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, se observa a una abuelita de 92 años de edad recorriendo las calles para vender golosinas y así obtener un ingreso extra que le permita ayudar a su familia.

El clip generó cientos de comentarios positivos de personas que aplaudieron a la mujer por su valentía y determinación para salir adelante. Los internautas la llamaron cariñosamente “mamá gallina” y celebraron su actitud ejemplar.

“Deben darle la pensión a la abuelita tan tierna y los hijos hacer lo más que puedan para mantenerla”, “aplausos para esa guerrera”, “amor de madre es infinito”, “no importa la edad, siempre preocupada por los hijos”, y “ojalá siempre le vaya bien”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.





Ayuda: 937834944 (Jaime Castañeda)





