Señor de los Milagros EN VIVO: Sigue el recorrido de la sagrada imagen AQUÍ

El anda del Señor de los Milagros retomará este sábado 5 de octubre su tradicional recorrido por las calles de todo Lima. En esta nota te informamos sobre todo lo que tienes que saber para participar.

Según informó el monseñor, Carlos Castillo, en la primera semana de octubre se debe entronizar (colocar en el trono) la imagen del Cristo Moreno en nuestras parroquias, comunidades, colegios, trabajo y casa.

Los domingos 6, 13, 20 y 27 de octubre, la Santa Misa se celebrará desde el santuario Las Nazarenas a las 11:00 a.m., a través de la señal de TV Perú.

ESTOS SON LOS RECORRIDOS

El mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, José Luis Toledo, anunció los días de recorrido y rutas de la procesión. Son los siguientes:

El sábado 5 de octubre, el Cristo Moreno recorrerá la avenida Tacna, av. Emancipación; los jirones Chancay y Conde de Superunda para luego retornar al Santuario de las Nazarenas por la av. Tacna.

Imagen

El viernes 18 de octubre, el Señor de los Milagros recorrerá la av. Tacna, jr. Ica, jr. de la Unión ingresando a la Plaza de Armas para los homenajes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Palacio de Gobierno y Palacio Arzobispal continuando por el jr. Carabaya, jr. Ucayali, av. Abancay, jr. Junín, jr. Huanta, jr. Áncash, jr. Manuel Pardo, jr. Junín hasta la Iglesia del Carmen de Lima, donde pernoctará.

Imagen

El sábado 19 de octubre, la imagen recorrerá el Jr. Huánuco, Jr. Puno, Jr. Antonio Bazo e ingresará al Hospital Dos de Mayo, volverá a tomar el Jr. Antonio Bazo, Av. Grau, ingresará al Hospital Almenara, volverá a tomar la Av. Grau, Av. Nicolás de Piérola, Jr. Andahuayas donde visitará la iglesia Santa Catalina, Jr. Inambari, Av. Nicolás de Pierola , Av. Abancay, Jr. Leticia, Av. Zavala Loayza, Jr. Miguel Aljovin, Av. Paseo de la República e ingresará al Palacio de Justicia luego retomará la Av. Paseo de la República, Jr. Carabaya, bordea la Plaza San Martin para tomar la Av. Nicolás de Piérola y finalmente la Av. Tacna para ingresar a la Iglesia de las Nazarenas.

Imagen

El lunes 28 de octubre, el Cristo de Pachacamilla recorrerá la Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Jr. Cañete, Av. Alfonso Ugarte, ingresará al Hospital Loayza, volverá a tomar la Av. Alfonso Ugarte, Av. Venezuela, Jr. Varela, Av. Bolivia, Av. Garcilaso de la Vega para finalmente tomar la Av. Tacna para ingresar a la Iglesia de las Nazarenas.

Imagen

El viernes 1 de noviembre, el Cristo Moreno recorrerá la Avenida Tacna, Jr. Callao, Jr. Chancay, Av. Emancipación y finalmente la Av. Tacna para ingresar al Convento de las Nazarenas.

Imagen

Misas

En el santuario Monasterio del Señor de los Milagro de Nazarenas se celebrará la Santa Misa todos los días en estos horarios: 6:00 a.m., 7:00 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 p.m., 1:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m.

Además, se informó que el horario de atención del Santuario será de lunes a domingo de 5:45 am a 10:00 p.m.

