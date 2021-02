El economista Jorge González Izquierdo señaló que el Gobierno debe implementar una política expansiva en gasto de infraestructura, pero no solo en puentes y carreteras, sino también en infraestructura de la digitalización, que es lo que se necesita para afrontar la modernidad que está trayendo al mundo la cuarta revolución industrial. Esto se da en el marco de la segunda ola por el coronavirus.

En entrevista con el portal Esquinas Seguras hizo un análisis sobre la situación que atraviesa el país.

“Necesitamos invertir en inteligencia artificial, automatización de procesos y robotización. Estos tres beneficios deben meterse fuerte en la economía peruana. Actualmente se necesita una infraestructura que no tenemos, pues según el INEI (hasta abril del 2020), solo el 40% de hogares peruanos tiene acceso a internet y esta situación es lo que impide que se realice eficientemente el programa de educación a distancia, teletrabajo y que se pueda aplicar una real telemedicina”, expresó.

El economista añadió que el Gobierno debe hacer un esfuerzo e invertir para que el internet llegue al 90% de familias peruanas, sobre enfocarse en aquellas que viven alejadas de las urbes de cada región.

“Si no hay comunicación, no hay nada en estos momentos. Todavía no tenemos claro la llegada de las vacunas y así esto fuera la próxima semana, debe ser todo un proceso el volver a los colegios, a las oficinas y demás lugares. La vida no será la misma tras la pandemia” acotó.

Sobre las vacunas contra el coronavirus y su impacto en la economía, señaló que estas son un factor positivo para el comportamiento futuro de la economía del país, en el sentido que aceleraría su recuperación en el futuro inmediato. No obstante, aclaró que para que la mejoría se sienta en el ciudadano de a pie se debería alcanzar la inmunidad de rebaño.

“Esto se conseguirá cuando se haya vacunado como mínimo a 21 millones de peruanos. Solo así se normaliza el comportamiento del gasto privado, de la demanda privada en la economía y la economía iniciará su crecimiento. El Gobierno tiene que traer a la brevedad posible esos 40 a 45 mil millones de dosis para que la economía sienta el efecto positivo de la vacuna”, finalizó.

