Le creyó hasta el último momento. La mejor amiga de Gabriela Sevilla y madrina de su supuesta bebé, declaró para el programa ‘Amor y Fuego’ sobre el estado emocional de la falsa gestante y también lo que ocurrió detrás del conocido ‘baby shower’.

Identificada como Shirley, la amiga señaló que se encuentra afectada con la noticia, pues ella organizó el ‘baby shower’ ante la ilusión de convertirse en madrina de la supuesta bebé ‘Martina’.

“Gabriela es amiga mía, la verdad nosotras como amigas le organizamos un baby shower en mi departamento y luego, un baby shower aparte, que lo hicieron los amigos de Ramiro (...) Yo iba a ser madrina de Martina, así que yo también estoy muy dolida por todo lo que está pasando. Sé que cada uno de ellos, tanto Ramiro como Gabriela, están mal, no sé nada de Ramiro desde el 20 que nos vimos”, dijo.

La joven declaró que no se siente traicionada, ni decepcionada ante la falsa gestación de Gabriela Sevilla. Según explicó, lo único que desea es que su amiga recupere su salud emocional.

“No, no me siento traicionada ni decepcionada. Yo la verdad, sí vivimos el embarazo juntas como puedes verlo y yo en mis redes publiqué que apoyaba a Gabriela porque sí viví una ilusión de embarazo con ella. Ella es muy amiga mía, me da mucha pena todo lo que está pasando, ella no se encuentra bien. Que se solucione todo para poder realmente saber lo que sucedió, yo actué como su amiga desesperada, buscándola. Hasta el día de hoy yo solamente quiero que ella esté bien”, remarcó.

¿Quién es Gabriela Sevilla?

La joven estudió Marketing. Anteriormente, estuve trabajando en el hotel Westing de San Isidro, pero por el momento no mantenía un trabajo formal, según declaraciones de su madre, Rita Morello, a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (DIRCTPTIM), a las que Perú21 tuvo acceso.

Gabriela nunca tuvo problemas con la justicia y residía con sus padres antes de convivir su pareja, Ramiro Gálvez Ramírez. “Ellos conviven desde el mes de junio, antes de convivir tuvieron una etapa de enamorados la cual terminaron, pero al enterarse de que se encontraba embarazada volvieron a retomar la relación”, refirió Samuel Sevilla Sevilla, padre de la desaparecida.

Gabriela no acudió a dar su declaración

Gabriela Sevilla no acudió a la citación policial que se le formuló a fin de esclarecer todos los hechos suscitados. Ella nunca dejó su inmueble ubicado en Surco. “Hemos visto a su padre realizando sus actividades cotidianas, salió a comprar pan y a pasear al perro. El vehículo que tiene está estacionado, entonces, todo indicaría que no va a acudir ella (Gabriela) a la sede policial”, dijo un reportero de Latina.

Frente a las cámaras

La joven salió a declarar ante la prensa y confirmó que sí estuvo embarazada, pese a los exámenes médicos negativos propalados por la Fiscalía y Ministerio del Interior.

La mujer, de 30 años, desea que le hagan nuevos exámenes completos, pues la información que se mostró es errónea. “Tengo todos los papeles de mi embarazo. Tengo pruebas en mi casa”.

“Cuando di a luz, no escuché a mi bebé llorar. Es un error, el médico legista no me hizo el examen”, agregó.