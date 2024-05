El cantante Bryan Torres sorprendió al aparecer en el set de Magaly Medina para responder todo acerca del fin de su relación con Samahara Lobatón. No obstante, el salsero estuvo en aprietos cuando la ‘Urraca’ dejó entrever que estaría jugando con los sentimientos de la influencer.

Según la conductora de espectáculos, tuvo acceso a reveladores chats donde el artista le reclama a la hija de Melissa Klug por haber viajado a Estados Unidos, país donde también se encuentra su expareja, Youna.

“Yo tengo información privilegiada que dice que cuándo ella se fue a los Estados Unidos, se fue a llevar a su hija para que viera su padre, tú le hiciste una escena de celos, ¿le hiciste un reclamo? (Tú le dijiste) ya sé porque te has ido, quédate por allá a dar a luz. No me gusta que me vean la cara de tonto (…) Celos porque se iba con el ex, con Youna”, preguntó la ‘Urraca’ poniendo en aprietos al salsero.

La presentadora de ATV también dejó mal parado a Bryan Torres al cuestionar que le esté reclamando a Samahara Lobatón por su viaje, pese a que él mismo confirmó su separación debido a sus constantes escándalos.

“Es un reclamo escrito que diciendo: ya sé quién te está pagando el pasaje y cosas así, quédate por allá para dar a luz”, contó Magaly Medina. Sin embargo, Bryan lo negó en todo momento.





¿Qué respondió Bryan Torres?

Al ser expuesto por la conductora de ATV, Bryan Torres decidió defenderse y negó estar jugando con los sentimientos de Samahara Lobatón. Asimismo, descartó haberla celado con el padre de su primera hija.

“Al contrario todo bien, obvio ¿por qué voy a tener celos? Nada que ver, ambos estamos enfocados en el bebé. Después de todo lo que ha pasado sólo hemos hablado del bebé y la conciliación”, sostuvo el artista.





