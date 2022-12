Miguel Linares Vila, un fiscalizador de la Municipalidad de Lima, quedó lesionado cuando participaba en una operación en Mesa Redonda y ahora tiene una deuda de más de S/51 mil con la clínica donde lo operaron por múltiples fracturas en su brazo.

“Debido a una intervención que se realizó en el Mercado Central en el cual a mí me agreden, me derriban de espaldas. Al momento de caer yo pongo la mano derecha y ahí sufro la fractura”, indicó en diálogo a Latina. “Yo no tengo, como usted puede ver vivo en una casa precaria y no cuento con ese dinero”, añadió.

Sin embargo, lo peor vino después cuando fue operado y le dieron la sorpresa que debía S/51.121.13. “Asciende a más de 50 mil soles debido al internamiento, medicinas, la cirugía y gastos y materiales”, señaló.

A pesar que Miguel pagó en su trabajo para tener su propio seguro, la Municipalidad de Lima no habría efectuado este depósito a tiempo. “Me dicen en la clínica que el seguro no se ha hecho cargo del pago porque la Municipalidad no había pagado a tiempo. Habían pagado, pero después de que ya me habían lesionado a mí”, manifestó.

El citado medio trató de comunicarse con la comuna, pero no obtuvo respuesta. Linares espera que el municipio pueda solucionar la problemática que viene atravesando.

