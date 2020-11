Los familiares y abogados de Jack Pintado e Inti Sotelo, los jóvenes que fallecieron el pasado sábado durante la gran marcha nacional realizada en contra del gobierno del expresidente Manuel Merino, mantendrán una reunión esta mañana con el ministro del Interior, Rubén Vargas, a fin de pedir garantías de seguridad.

En declaraciones a Canal N, Oscar Pintado, padre de Jack Bryan Pintado, indicó que ha notado la presencia de personas extrañas en la zona en la que vive e indicó que es importante que quienes les brinden seguridad no pertenezcan al mismo grupo policial que estuvo presente en las marchas.

“El ministro del Interior para dar una solución y darnos garantía de nuestra seguridad, no solo se dé a los familiares de los que fallecieron sino de los que están heridos. Todos estamos pidiendo garantías de la integridad física, para todos los afectados. La policía será la que nos va resguardar, pero pedimos que sea otro grupo para que no haya un conflicto. Personalmente he visto en mi barrio gente que no es del lugar, y eso es algo que preocupa”, aseveró.

Por su parte, el abogado de la familia Pintado Sánchez, Jimmy Sotomayor, aseveró que las investigaciones en el ámbito penal ya están en curso y que se han reunido con el Ministerio Público para establecer el calendario de diligencias.

“Estamos hablando de unas 30 personas que serán citadas, nos hemos reunido con el fiscal del caso para programar el cronograma, pero todavía no se sabe quiénes fueron los que estuvieron con escopetas en la avenida Abancay”, indicó al mismo medio.

El último sábado, el presidente Francisco Sagasti tuvo una reunión en Palacio de Gobierno con los familiares de los jóvenes fallecidos y de quienes resultaron seriamente heridos producto de la represión policial.

VIDEO RECOMENDADO

Inti Sotelo: La última y dolorosa conversación que tuvo con sus padres antes de morir