Simpatizantes de los partidos Fuerza Popular y Perú Libre recorrerán la tarde del sábado diversos puntos de la capital a la espera del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se encuentra evaluando apelaciones y nulidades de actas presentados por ambas agrupaciones tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Los partidarios de Keiko Fujimori se unirán a las 4:00 p.m. en la Alameda de 28 de Julio para la denominada marcha “Respeta mi voto”, en la que participará la candidata de Fuerza Popular. Por su parte, los seguidores de Pedro Castillo tienen previsto reunirse a las 3:00 p.m. en la Plaza San Martín para la Gran Marcha Nacional que busca “defender el resultado electoral”.

De acuerdo a la convocatoria dada a conocer en redes sociales por diferentes colectivos y grupos de simpatizantes de Fuerza Popular, la concentración previa a la movilización será desde las 2:00 p.m. y tendrá varios puntos entre ellos el Campo de Marte, las inmediaciones del centro comercial La Rambla de la avenida Brasil, que terminará en la Alameda de 28 de Julio, precisó Vania Thays, vocera de la movilización.

“Es una necesidad ciudadana de defender el voto, que no se altere, que no se cometa fraude en mesa. Queremos que se respete el voto de la gente. Pedimos transparencia hasta el final. No importa si es uno o es otro el ganador, solo queremos que se respete los votos. Ese es el motivo de nuestra marcha”, dijo.

En el caso de del partido político de Perú Libre, el colectivo Grupo Valentín convocó a la marcha para apoyar al candidato. La concentración será en la Plaza Dos de Mayo será desde el mediodía y luego marcharán hasta la Plaza San Martín.

“Es una marcha pacífica. Vemos con mucha preocupación todas estas acciones judiciales y ante los organismos electorales que tienen como única intensión (partido Fuerza Popular) desconocer los resultados de acuerdo a la ONPE. Nosotros, desde el Grupo Valentín, vamos a respetar el resultado”, sostuvo su vocero Bruno Fernández en RPP.

“Nosotros convocamos a esta marcha justamente en lo que señala la Constitución y en defensa de nuestro régimen democrático más allá de quién haya ganado esta elección. Lo que no queremos es que nuestra frágil democracia se vea sumida una vez más en una crisis política en el marco de una crisis sanitaria”, señaló.

Habrá resguardo policial

Para esta marcha, tres mil policías entrenados en control de multitudes van a ser desplegados a nivel nacional para custodiar estas movilizaciones, señaló el comandante general de la Policía, César Cervantes. El oficial indicó que se realizará un patrullaje a pie y a través de drones para monitorear el desplazamiento de estas personas.

“No pueden portar palos, piedras u objetos contundentes, la Policía Nacional va a actuar firmemente. Que desarrollen su marcha, pueden transitar porque la marcha pacífica es un ejercicio universal pero primero tienen que velar por su salud, estamos en una emergencia”, precisó el oficial.

