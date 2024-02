El reconocido establecimiento ‘El Huaralino’, ubicado en Los Olivos, se encuentra bajo amenaza de extorsión, generando preocupación sobre la seguridad en la zona y la integridad de los comercios locales. El administrador, Juan Pablo Fernández, denunció haber recibido mensajes y videos con amenazas que exigen colaboración económica para evitar posibles atentados contra el establecimiento.

Según el relato del gerente, los extorsionadores se comunicaron con el establecimiento mediante mensajes y videos, detallando las consecuencias de no acceder a sus demandas económicas. La denuncia ha sido presentada ante las autoridades competentes, quienes han iniciado las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de estas amenazas.

A pesar de la denuncia, Fernández expresó su preocupación por la falta de respuesta inmediata de las autoridades locales. Aseguró que, a pesar de haber presentado la denuncia en la comisaría, no han brindado la protección necesaria para resguardar la seguridad del establecimiento y la zona en general.

“He sido víctima de mensajes extorsionadores. No me han pedido un monto específico, pero sí me han dicho que colabore. La denuncia está hecha en la Dirincri de la avenida España”, declaró el administrador a América Noticias.

Fernández indicó que ha intentado evitar responder las llamadas, pero los extorsionadores han dejado mensajes y compartido videos amenazantes, incluso poniendo en riesgo la vida de sus hijos. En uno de los audios recibidos, los delincuentes mencionan la posibilidad de atentar contra la seguridad del establecimiento.

“Esto va para toda la gerencia del Huaralino. Mira, mano, estos fierros son parte de la seguridad que pueden ser utilizadas en contra tuya. Lo que yo quiero es un diálogo y buscar una solución. Así que comunícate conmigo a la brevedad posible, después no vayas a lamentar los hechos”, se escucha decir en el audio compartido por los extorsionadores.

La situación ha generado preocupación en la comunidad local y ha puesto de manifiesto la necesidad de una pronta respuesta por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos y los negocios en la zona.





