El exmilitar venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno fue secuestrado por sujetos que fingieron ser agentes de migraciones. Ojeda fue sacado de su departamento, ubicado en el municipio de Independencia, en el sector norte de Santiago, a las 3:15 horas de la madrugada, informó el subsecretario del Interior chileno, Manuel Monsalve.

“Efectivamente, hubo un secuestro de un ciudadano venezolano durante la madrugada en la comuna de Independencia”, aseguró.

Opositores venezolanos señalan que el secuestro se habría llevado a cabo por agentes venezolanos del régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, el diario chileno La Tercera reveló que Ojeda Moreno fue uno de los 33 militares venezolanos que la dictadura acusó de conspirar contra el gabinete de Nicolás Maduro.

Asimismo, el diario chileno señaló que Ojeda mantendría calidad de refugiado en Chile desde noviembre de 2023. No obstante, el subsecretario Monsalve no confirmó aquella información, dado que ese dato no puede ser de conocimiento público.

Aunque aún no se ha confirmado la participación de agentes venezolanos, las autoridades chilenas informaron que consideran todas las posibilidades dentro de la investigación. “Como se han levantado muchas hipótesis, el Gobierno también se hace cargo de todas las hipótesis posibles”, señaló Monsalve.

El político opositor venezolano Iván Simonovis aseguró que el secuestro se trató de una operación de contrainteligencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).

En una incursión ilegal Alexander Granko planifica el secuestro de un oficial venezolano en Chile.

La madrugada de hoy funcionarios del DGCIM se hicieron pasar por funcionarios de inmigración de Chile y secuestraron al Tte Ronald Ojeda Moreno. Se desconoce su paradero. pic.twitter.com/mjjDvqPS4x — Iván Simonovis (@Simonovis) February 21, 2024

El vehículo en el que se realizó el secuestro fue hallado en el municipio Renca y en su interior se halló artefactos similares a los que utiliza la Policía de Investigaciones.

