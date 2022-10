Un ciudadano expresó su preocupación hoy, domingo 2 de octubre día de Elecciones Regionales y Municipales 2022 , luego que la mesa de votación, situada en el Parque del Migrante José María Arguedas (La Victoria), donde tiene que ejercer su sufragio se instaló con tardanza. El elector contó que en su centro de labor lo quieren despedir pues aún no puede presentarse en ese lugar porque primero tiene que emitir su voto.

En diálogo con América Noticias, el elector dijo que reside en Comas, pero su local de votación está en La Victoria; sin embargo no fue un problema para él la distancia pues contó que llegó a tempranas horas para poder cumplir su deber cívico y evitar una multa.

“Vengo desde Comas sino que he tenido que votar acá [La Victoria]. Tengo que irme por trabajo y ya estoy tarde”, dijo el joven para el matinal mientras aguardaba su turno en la cola. La mesa de votación N° 040240 se logró instalar pasadas las 11 de la mañana.

Entonces al ser consultado sobre qué opinan los encargados de su trabajo sobre su situación, el elector respondió: “Me están reclamando. Me quieren botar del trabajo y estoy que les digo que no abren la mesa todavía. No me están entendiendo, pero igual me voy a presentar al trabajo. Trabajo en Surco. No es mi culpa. He llegado a las siete de la mañana y la mesa no abría hasta ahora, pasadas las 11 de la mañana”.

Elecciones 2022

Como se sabe la jornada se desarrollará hasta las 5:00 p.m., según lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Para ello, el ente electoral brindó recomendaciones sobre el horario de votación para evitar aglomeraciones.

Así, para quienes tengan como número final de sus DNI el 1, 2, 3 ó 4, se recomienda votar entre las 7.00 a.m. y 11.00 a.m. Para los electores cuyos DNI culminan en 5, 6, 7, 8, 9 o 0 se recomienda ir entre las 11.00 a.m. y las 5:00 p.m.

Para las personas en condición de vulnerabilidad (adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad), el horario recomendado es entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m.

Un total de 106.000 policías custodiará la seguridad antes, durante y después de las elecciones regionales y municipales, informó el ministro del Interior, Willy Huerta.

La jornada contará con la presencia de 102 observadores internacionales acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE); 30 de ellos corresponden a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 17 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore).

