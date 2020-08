ACTUALIZACIÓN 20/07 14:00El juez Asunción Canchari dictó 9 meses de prisión preventiva por pedido de la Fiscalía contra Adriano Pozo, el joven que agredió a su ex pareja Cindy Contreras en el hotel 'Las terrazas' de Ayacucho.

Al termino de la audiencia pública, el padre de Adriano Pozo manifestó que apelará la sentencia argumentando que su hijo lleva un tratamiento psicológico y esa alteración lo convierte en una persona inimputable.

El joven Adriano Pozo no se presentó a la audiencia, sin embargo su padre confirmó que está en la ciudad de Huamanga y en las próximas horas se pondrá a disposición de las autoridades.

[NOTA ORIGINAL]Adriano Pozo, el joven que, completamente desnudo, atacó y arrastró de los cabellos a Cindy Arlette en un hostal de Huamanga, Ayacucho, reveló que padece trastorno límite de la personalidad (borderline) e indicó que, debido a esto, no recuerda qué ocurrió ni por qué atacó a su ex pareja.

"Yo, sinceramente, no recuerdo los hechos… Fue la primera vez que la agredo y eso dice ella en el atestado policial. Yo no soy una persona agresiva, mis amigos y las personas que me conocen pueden testificar eso", relató el sujeto a Panorama.

"Hubo un tiempo en el cual yo me deprimía y no podía seguir con mis cosas normalmente (…) El estar alejado de mi familia cuando me fui a estudiar a Lima ocasionó que este (la depresión) ocurriera (…) Es por ello que yo llegué a eso (a padecer este trastorno límite de la personalidad), no porque yo sea una persona agresiva", agregó Adriano Pozo.

Pese a que admitió su culpa y le pidió perdón a Cindy Arlette por agredirla, Adriano Pozo la acusó de querer sacar provecho de la situación.

"Muchas personas allegadas a mí me han dicho que ella es una perversa, que no es la primera vez que actúa así, que con varias de sus ex parejas ha hecho lo mismo y que conmigo ha tratado de sacar provecho por la cierta importancia que tiene mi familia", aseguró.

"QUE NO SE VICTIMICE"Por su parte, el regidor Jorge Pozo, padre de Adriano Pozo, condenó la violencia con la que su hijo atacó a Cindy Arlette, pero le pidió que no se victimice con el fin de destruir a su familia.

"No justifico nada de estos hechos…Me preocupa ella como mujer, como todas las mujeres también, que no sean víctimas de agresiones, pero que no se victimice tampoco, porque no se trata de destruir personas, destruir la honra, destruir familias, como la mía se encuentra ahora", indicó a Reporte Semanal.