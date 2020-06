La Municipalidad de Miraflores aprobó las especificaciones técnicas para la prevención y contención del nuevo coronavirus (COVID-19), en los mercados de abastos, públicos y privados, ubicados en el distrito, en el marco del estado de emergencia nacional.

Según el Decreto de Alcaldía Nº 007-2020-A/MM, publicado hoy en el diario El Peruano, el conductor y/o comerciante del establecimiento deberá implementar las medidas de bioseguridad que permitan el funcionamiento adecuado del mismo.

Tendrá que elaborar su plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 del mercado de abastos, presentarlo al sector y, una vez aprobado, lo deberá registrar en el Sistema Integrado SICOVID-19, para el reinicio de actividades o continuidad de las mismas.

Igualmente, entre otras disposiciones, los comerciantres tendrán que conformar el Comité de Autocontrol Sanitario, levantando el acta correspondiente; definir las puertas de ingreso y salida, las rutas de acceso según la capacidad máxima permitida; así como supervisar el uso diario y adecuado de los equipos de protección.

El conductor del puesto o comerciante deberá estar debidamente empadronado, usar permanentemente los equipos de protección como mascarillas o cubre bocas, contar con gel desinfectante, no asistir al mercado con menores de edad, entre otras obligaciones.

El público no podrá ingresar a los mercados con menores de edad, tendrá que portar mascarillas de manera adecuada, así como respetar la línea señalización para mantener el distanciamiento social.

Horarios y aforo

El horario de atención al público de los mercados será a partir de las 08:30 a.m. hasta las 4 p.m., de lunes a sábados, siendo el horario preferente para la población de riesgo desde las 8:30 a.m. hasta las 9:30 a.m., mientras que para el público general, desde las 9:30 a.m. hasta las 4:00 p.m.

El horario de abastecimiento de verduras y pollo es de lunes a sábado desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., y abarrotes y envasados desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., previa coordinación con la administración del mercado.

El aforo temporal como medida de prevención del mercado será el 50% de su capacidad indicada en el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

