En su reciente actualización en su Instagram Stories, Samahara Lobatón detalló qué ocurrió en los días que quedó embarazada. La hija de Melissa Klug reveló que olvidó su tratamiento con anticonceptivos para evitar salir en gestación.

Reconoce irresponsabilidad por no usar método anticonceptivo

"En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas porque estuve con fuertes dolores de cabeza. Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, fue irresponsabilidad de mi parte”, señaló en la red.

Samahara Lobatón muestra por primera vez su ‘pancita’ tras confirmar que está embarazada. (Foto: Captura de video)

Tampoco supo que estaba embarazada prontamente. Incluso, hacía su vida normal en medio de viajes y paseos con su pareja y padre de su hijo, Youna.

“Se supone que para el mes de febrero como no me cuidé, salí embarazada. Yo viajé, me fui de paseo, me fui de viaje a Punta Cana, estaba embarazada y no lo sabía. Hacía mi vida normal y me enteré mucho mucho tiempo después”, manifestó.

La muchacha de 19 años dará a luz en setiembre y con el nacimiento de su primer hijo, hará abuela a su madre Melissa Klug y a su padre Abel Lobatón.

UN SER MARAVILLOSO EN CAMINO

La noticia de su embarazo salió a la luz a fines de la semana pasada.

“Y un ser maravilloso viene camino al mundo me siento llena de emociones y es porque me toca una gran responsabilidad velar por ti y porque todo a nuestro al rededor este súper bien”, es parte del mensaje que acompaña la tierna imagen.

