El último jueves, un video grabado en el distrito de San Juan de Lurigancho mostró cómo un miembro de la Policía Nacional le faltó el respeto a miembros de las Fuerzas Armadas durante un operativo realizado a la altura de Puente Nuevo.

Sobre este hecho, el comandante general de la Policía Nacional, Héctor Loayza, indicó que se trató de un hecho aislado que ya fue sancionado.

“Es un hecho aislado, porque nosotros trabajamos de manera integrada y armoniosa, porque tenemos el propósito de defender a la sociedad ante un enemigo oculto”, indicó.

Explicó que el efectivo, quien iba en una moto, señaló ante sus superiores no estuvo participando en la operación de tránsito, sino que tenía que pasar por la zona rápidamente y por ello procedió a permitir el pase de los vehículos en el lugar.

“El agente dice que no ha participado en la operación, sino que tenía que pasar rápidamente, pero eso no es justificación para actuar de una manera agresiva, cuando se pudo haber solicitado el permiso de pasar, porque se estaba realizando una operación de aislamiento de una zona de control para la identificación de aquellas personas si portaban el pase”, explicó.

Agregó que la actitud del policía fue "un exabrupto" que está sancionado por la institución policial.

Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, sostuvo que “desde años trabajamos con la Policía, considero que no hay otra forma para trabajar. Los policías y las Fuerzas Armadas son la mejor arma que tenemos. Son hechos totalmente aislados, el agente no tenía conocimiento, no se había enterado bien de los planes”.

