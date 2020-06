Desde esta madrugada, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de la Municipalidad de La Victoria retiraron a cientos de ambulantes que retornaron a las calles del citado distrito para volver a intentar invadir las calles de las avenidas Abancay y Manco Cápac. Desde hace días se reporta que numerosos grupos de vendedores informales buscan permanecer en las vías para realizar sus ventas de diversos productos.

De acuerdo con Buenos Días Perú, los ambulantes piden a las autoridades que les permitan la venta por horas para poder trabajar sin represión policial. Algunos aseguran que el subsidio del gobierno no es suficiente.

En imágenes del matinal se observa que los informales permanecen agrupados sin respetar la distancia social a fin de evitar el contagio del nuevo coronavirus (COVID-19). Algunas de estas personas incluso optan por vender sus productos utilizando como espacio la parte trasera de un vehículo o triciclos.

“Somos varios de ambulantes. No nos hemos organizado aún por esta pandemia. Nosotros trabajábamos desde las 4:00 a.m. hasta las 8:00 a.m. y no molestábamos a nadie. Queremos un horario para poder trabajar y de ahí les dejamos todo libre. El alcalde debe venir y llegar a un acuerdo y podría decir ‘que le limpiamos la zona y el que no lo hace, no trabaja acá’. No podemos vivir con ese bono. No tenemos dinero, tengo familia”, señaló uno de los informales.

En un momento, en la cuadra 2 de la avenida Manco Cápac se muestra ambulantes vendiendo ropa de invierno, calzado, bolsas, ropa interior. También mascarillas, guantes y otro tipo de productos.

