Son personas que retan las restricciones que dicta el confinamiento, que se juegan la vida en las calles. Porque ser ambulante hoy es, literalmente, jugar a la ruleta rusa, vivir al borde, incrementar las posibilidades de contraer el temido coronavirus que, en nuestro país, ya afecta a 170,039 personas y ha causado la muerte de otras 4,634.

Desde muy temprano, miles de comerciantes –de forma desordenada e insegura, sin respetar el distanciamiento social– se apoderaron de importantes vías del Centro de Lima y de La Victoria. Algunos aseguraban ser vendedores formales que mantienen las puertas de sus locales cerrados pues aún no los autorizan a abrir sus negocios.

En la avenida Argentina, a pocos metros del cruce con el jirón Pacasmayo, se ofrecían desde accesorios para celulares hasta productos de ferretería. (GEC/Anthony Niño de Guzmán)

En la avenida Grau, muy cerca de la avenida Aviación, pequeños grupos se formaban para vender ropa. Metros más allá, en el cruce de las avenidas Grau y Abancay, algunos autos habían abierto sus cajuelas para exhibir –paradójicamente– trajes y casacas de plástico, para protegerse del COVID-19. Parecía un viaje en el tiempo, que habíamos regresado a la Lima de los 80 e inicios de los 90.

Similar panorama se veía en vías aledañas al Mercado Central, como el jirón Huallaga, a pocos metros de la iglesia Santa Ana y casi en la puerta de la comisaría de San Andrés, en la Av. Manco Cápac, de La Victoria y en la Av. Argentina.

“Tenemos que entender que hay gente que está saliendo a vender porque tiene necesidades”, manifestó, la noche del domingo, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Por eso, él no es partidario de la represión que se venía aplicando en los últimos días.

El burgomaestre agregó: “Nosotros hemos evaluado posibilidades. En los próximos días vamos a poder ofrecer a algunos de estos comerciantes de la vía pública espacios temporales para que puedan vender ordenadamente, con la distancia social y protocolos adecuados”. Y es el camino: volver pero con orden.

Sostuvo, además, que poner muchas exigencias a las empresas –“algunas no muy claras”– va a hacer que el formal, “lejos de hacer las cosas que tiene que hacer con los protocolos de seguridad, va a salir disfrazado en la informalidad”.

Algunos de los ambulantes desalojados de Gamarra se instalaron en las avenidas Manco Cápac. (GEC/Rolly Reyna)

Sobre este mismo tema, el antropólogo Juan Carlos Callirgos aseveró que la gente “ha llegado a sus límites en términos económicos y necesita sobrevivir; por eso está saliendo (a pesar de que sabe que es muy peligroso)”.

Desde su perspectiva, se debe permitir y regular el comercio ambulatorio, ordenadamente, para que no haya contagios. “Esto no puede continuar así. El problema de la economía informal es muy complejo para querer resolverlo en medio de la pandemia, peor cuando muchas fuentes de empleo formal están cerrando”, manifestó a Perú21.

Agregó que para solucionar este problema, hay que ser creativos para que no se permita la transmisión de la pandemia y se garantice que la gente siga sobreviviendo. “Más que reprimirlos, necesitamos ordenarlos”, expresó el especialista. Es la tarea pendiente para las autoridades.

ANÁLISIS. Lucía Nogales, Ocupa Tu Calle: “Comercio debe ser ordenado"

En esta coyuntura, los ambulantes no deben ser erradicados. No solo porque hay que empatizar con ellos por su situación económica, sino porque también hay que reconocer que, si se convierten en aliados, hacen más seguros los espacios públicos y ayudan en la vigilancia y mantenimiento de la ciudad. La realidad es que, si se les echa de un lado, se van a ir a otro porque tienen que comer. La solución es ordenarlos y darles un espacio reconocido, donde se garantice el distanciamiento, puntos de lavado de manos y señalización, para en un futuro formalizarlos. Esto compete a los gobiernos locales y, para las vías metropolitanas, a la Alcaldía de Lima. Las políticas no pueden hacerse desde arriba hacia abajo. Hay que leer lo que pasa en la calle para saber cuáles son las necesidades de la población. Es la mejor forma de entender la cultura y proponer. Hay que saber recoger las dinámicas populares y los saberes técnicos.

DATOS

El domingo se registró el récord de nuevos casos en un solo día: 8,805 nuevos contagios. Ayer, la cifra fue de 5,563, de acuerdo con la información del Ministerio de Salud (Minsa).

Una explicación a esta situación podría ser que el domingo, según los números del Minsa, se tomaron 46,166 nuevas muestras frente a las 17,785 de ayer.

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en Perú: sujeto se prueba mascarillas en plena vía pública