El hermano menor de George Floyd volvió este lunes a la zona de Minneapolis, Estados Unidos, donde su hermano murió en manos del agente Derek Chauvinen un reprochable acto de violencia policial que ha desatado varios días de violentas protestas, saqueos y enfrentamientos con la policía en este país.

Al llegar al lugar, Terrence Floyd se arrodilló y lloró por el recuerdo de su hermano frente a cientos de personas que acompañaban la escena.

Minutos después, se dirigió a la multitud y agradeció por el apoyo que ha recibido su familia; sin embargo pidió cesar la violencia desatada en diferentes estados tras tras la muerte de George.

“Si yo no estoy volviéndome loco, si yo no estoy reventando cosas, si yo no estoy destrozando mi comunidad. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes, qué hacen todos? No hacen nada, porque eso no va a hacer que mi hermano vuelva”, dijo.

En la misma línea, el joven pidió no repetir la conducta del agente Chauvin, quien con una inadecuada maniobra de detención asfixió y causó la muerte de su hermano.

“Estamos molestos, pero no vamos a repetirlo. En cada caso de brutalidad policiaca ha venido pasando lo mismo. Nos lastiman, se destruyen cosas y nadie se mueve porque no son sus cosas, son nuestras cosas”, agregó.

Y pidió a la población educarse para frenar los casos de violencia y discriminación en ese país.

“Edúquense, no vengan a esperar que vengan a darnos lecciones. Edúquense y sepan por quién están votando. Ahí les vamos a dar porque somos muchos", expresó.

"Si yo no estoy volviéndome loco, si yo no estoy reventando cosas, si yo no estoy destrozando mi comunidad



Que estáis haciendo un vosotros?



Que hacéis? No hacéis nada!



Porque eso no vaya hace que mi hermano vuelva"



💯👍👏

Terrence Floyd

hermano de George Floyd pic.twitter.com/HOA99MKNMc — Siguealconejoblanco (@q_whiterabbit) June 1, 2020

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR