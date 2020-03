“Somos un grupo de peruanos que estamos en Río de Janeiro. Somos cerca de 300 peruanos que nos hemos quedado varados por el tema del cierre de fronteras… Estamos un poco desesperados porque todos hemos salido de nuestros hoteles”.

Este es el dramático testimonio de Renzo Arancibia, quien se suma a los miles de compatriotas que se han quedado varados en diversos países debido al estado de emergencia y al cierre de fronteras decretado por el gobierno para frenar el avance del coronavirus.

Arancibia –quien viajó a dicha ciudad de vacaciones con su esposa– asegura que el consulado de Perú les ha mandado un mensaje pidiendo que cada uno coordine con las aerolíneas respectivas –Latam, Gol y Avianca–, las que ya tienen los permisos respectivos para efectuar vuelos de retorno al país.

Comunicado que ha distribuido el Consulado de Perú en Río de Janeiro.

“Pero las aerolíneas nos han dicho que no saben nada. Eso es lo más triste de todo”, sostiene. En su caso, asegura que Avianca no tiene representante en Río. Solo tienen personal en el aeropuerto, que no sabe nada del tema. “A muchos peruanos ya se les acabó la plata. La situación es dramática. El consulado hace lo que puede”, afirma a Perú21.

Agrega que a los pasajeros de Latam ya les han enviado un comunicado en el que les piden que vayan a Sao Paulo, pues mañana, a las 8:45 a.m., hora local, partirá un vuelo con destino a Lima. “Hasta ahora no tenemos noticias de Avianca”, refiere.

LO QUE SE VIVEN ARGENTINA

Los peruanos Jimmy Arbe y su madre, Emilia Olaya, son parte de las decenas de compatriotas que están varados en Argentina. Ambos se fueron de vacaciones a Buenos Aires desde el 4 marzo, en un vuelo operado por Latam, apenas dos días antes de que se confirmara el primer caso de un infectado con coronavirus en Perú.

En cuanto se enteraron del cierre de fronteras, intentaron adelantar su vuelo, pues, estaba programado para hoy 19 de marzo, sin embargo, debido a la alta demanda de cambios, no lograron conseguir un asiento.

Desde entonces, han ido diariamente al consulado de Perú en Buenos Aires y se han topado con un gran número de compatriotas en su misma situación. Lo que les han indicado mediante un comunicado es que la empresa Aerolíneas Argentinas realizará un vuelo de repatriación, pero tendrán prioridad los peruanos que hayan comprado sus pasajes en dicha empresa.

Comunicado que ha distribuido el Consulado de Perú en Buenos Aires.

Para los demás, como Jimmy y su mamá, si quieren volver en ese vuelo tendrán que comprar un nuevo boleto. En la página de Facebook del Consulado de Perú en Buenos Aires se ha publicado un comunicado de Latam, que asegura que están coordinando para poder realizar también vuelos de repatriación, pero aún no hay nada concreto.

Mientras tanto, Jimmy y Emilia están en un alojamiento y han comprado alitas de pollo para comer hasta el domingo, después de ese día se quedarán sin provisiones y sin un lugar donde dormir.

TAMBIÉN EN COLOMBIA

Otra es la situación que vive Ofelia Calmet. Al momento de dialogar con este diario, se encontraba en pleno viaje de Cartagena a Bogotá, junto con su hermana. “La situación de los peruanos en Colombia es bastante compleja”, asegura.

Se calcula que también son cientos los peruanos que se encuentran en dicho país a la espera de un vuelo que los regrese a casa. Ella se ha visto obligada a realizar ese desplazamiento para tratar de conseguir una conexión a Lima.

A estos se suman los tres mil estudiantes peruanos que forman parte de Work and Travel y que están laborando en diversas ciudad de Estados Unidos, aprovechando su periodo de vacaciones.

Al respecto, voceros de la Cancillería indicaron a Perú21 que se vienen realizando todas las coordinaciones para efectuar vuelos de excepción a algunos lugares. Reiteraron el pedido a los peruanos en el extranjero para que se empadronen en consulado.pe.

Sobre el tema, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, dijo, en conferencia de prensa: “Como gobierno estamos mostrando la mejor predisposición y se ha dado el marco normativo que permite que extranjero salgan del país y connacionales puedan estar retornando. Estamos haciendo el mejor esfuerzo, pero no podemos asegurar el regreso de todos”.