Obtener una visa para viajar a Estados Unidos es un proceso que muchos peruanos desean completar con éxito. Sin embargo, si no sabes a dónde acudir, por dónde empezar o qué pasos seguir, esa meta se volverá cada vez más complicada. A continuación, se detallan los pasos y requisitos esenciales para que los ciudadanos peruanos puedan gestionar este trámite.

Antes de explicarte sobre los requisitos y pasos que debes de realizar para visitar uno de los países que recibe millones de visitantes anualmente, tiene que conocer sobre los tipos de visas existentes. En este caso, existen dos tipos de visas, la Visa de No Inmigrante y Visa de Inmigrante.

Visa de No Inmigrante: Para quienes desean ingresar a Estados Unidos de manera temporal, por turismo, tratamiento médico, negocios, trabajo temporal, estudio u otras razones similares.

Se ramifica en las siguientes categorías:

Visas de visitantes: (B) Visitante por negocios, turismo, tratamiento médico; (C) Tránsito en EE.UU.

Visas de estudio: (F/M) Estudiante académico o de idioma / estudiante no académico o técnico; (J) Visitante de intercambio

Visas de trabajo: (D) Miembro de tripulación; (I) Medios y periodistas; (E1/E2) Comerciante / inversionista con tratado; (E3) Especialidad profesional de ciudadano australiano; (H, L, O, P, Q, R) Trabajador temporal o pasante; (TD/TN) Profesional del TLCAN.

Otras categorías: (T) Víctima de trata de personas; (U) Víctima de actividad delictiva.

Visa de Inmigrante: Para quienes tienen la intención de vivir en Estados Unidos permanentemente. El tipo de visa depende de la actividad a realizar en el país.





Pasos para obtener la Visa

1. Llenar el formulario DS-160

El formulario DS-160 es una solicitud en línea del Gobierno de Estados Unidos. Debe completarse a través de este la página del CONSULADO. Este es el primer paso que debes completar antes de registrarte en el sitio web de la embajada, hacer pagos u otra actividad en la entidad.

Para completar el formulario, sigue estos pasos:

Elige Perú como el país desde donde aplicas.

Obtén un ID de solicitud y un código.

Llena el formulario DS-160 (aproximadamente 90 minutos, solo en Internet Explorer 11 o superior, Firefox o Google Chrome).

Puedes guardar y continuar más tarde, pero tienes un máximo de 30 días para completarlo.

Documentos necesarios:

Pasaporte

Itinerario de viaje (si ya lo tienes)

Fechas de tus últimas cinco visitas a EE.UU y tu historial de viajes internacionales en los últimos cinco años.

Currículum vitae (educación e historial laboral).

Información adicional según el propósito del viaje.





Página del consulado. (Captura)





2. Requisitos para la fotografía

Es crucial que la fotografía cumpla con los siguientes requisitos:

Tamaño cuadrado de 2x2 pulgadas (5x5 cm) para la versión física.

Dimensiones mínimas de 600x600 píxeles y máximas de 1200x1200 píxeles para la versión digital, en formato JPEG y de tamaño menor o igual a 240 KB.

Tomada en los últimos seis meses con fondo blanco o blanquecino.

Rostro visible, expresión facial neutra, sin sombreros, sin anteojos, sin auriculares (excepto dispositivos auditivos).

Una vez completado el formulario, firma electrónicamente y envíalo. Puedes revisar una vista previa del formulario DS-160.





3. Crear una cuenta en el sitio web de la embajada

Después de enviar el formulario DS-160, entra al sitio web de la embajada, crea una cuenta de usuario, ingresa tu información de solicitante y el número de confirmación DS-160. Proporciona una dirección a donde deseas que te envíen tus documentos desde la Sección Consular.





¿Cuánto y dónde pagar la solicitud de visa?

Después de llenar el formulario DS-160, el siguiente paso es registrarse en el sitio web del Servicio de Información de Visas. Tras el registro, se te redirigirá a la sección de pago, donde deberás abonar la cuota de solicitud de visa de no inmigrante (MRV). Este pago se puede realizar mediante métodos en efectivo o virtuales.

Pago en efectivo: Si eliges esta opción, deberás descargar, imprimir y seguir las instrucciones de la hoja para Pago en Efectivo. Ten en cuenta que este pago puede demorar hasta dos días hábiles en registrarse en el sistema.

Pago virtual: Puedes optar por métodos de pago virtuales para una mayor rapidez y comodidad.

Es importante recordar que este pago de 185 dólares, correspondiente a las categorías de visa de no inmigrantes de clasificación B, no es reembolsable, no es transferible, es válido para una sola solicitud y vence después de un año.

Conoce cuanto tienes que pagar para solicitar la visa. (Captura: Servicio Oficial del Sistema de Información y Citas de Visas para la Embajada de los Estados Unidos en Perú)





Agendar una cita para la entrevista

Una vez que el pago haya sido procesado, el siguiente paso es agendar una cita para una entrevista personal en la Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos en Lima, ubicada en Avenida La Encalada cdra. 17 s/n, Surco.

Para agendar la cita, sigue estos pasos:

Accede a la Página del Servicio de Información de Visas: Inicia sesión en el sitio web donde te registraste y verifica la fecha de tu entrevista con el oficial consular.

Selecciona la Fecha de Entrevista: Elige una fecha disponible para la entrevista. Ten en cuenta que el tiempo de espera para la programación de la entrevista puede variar dependiendo del tipo de visa solicitada.

Confirma y Prepara la Documentación: Una vez confirmada la cita, asegúrate de preparar toda la documentación requerida para la entrevista.

¿Qué llevar a la entrevista?

Si tienes una cita programada para solicitar una visa de no inmigrante a los Estados Unidos, es crucial que prepares toda la documentación necesaria para asegurar una experiencia fluida el día de tu entrevista. Aquí te presentamos una lista detallada de los documentos que deberás llevar contigo:

Pasaporte Válido : Tu pasaporte debe tener una vigencia que supere en al menos seis meses el período de estadía previsto en los Estados Unidos.

: Tu pasaporte debe tener una vigencia que supere en al menos seis meses el período de estadía previsto en los Estados Unidos. Solicitud de Visa DS-160 : Debes llevar la página de confirmación del formulario DS-160. Este documento es esencial para que los funcionarios consulares puedan acceder a tu solicitud en el sistema.

: Debes llevar la página de confirmación del formulario DS-160. Este documento es esencial para que los funcionarios consulares puedan acceder a tu solicitud en el sistema. Confirmación e Instrucciones : Es necesario imprimir la página de Confirmación e Instrucciones desde el sitio web del Servicio Oficial del Sistema de Información y Citas de Visas para la Embajada de los Estados Unidos en Perú.

: Es necesario imprimir la página de Confirmación e Instrucciones desde el sitio web del Servicio Oficial del Sistema de Información y Citas de Visas para la Embajada de los Estados Unidos en Perú. Fotografía Reciente : Se requiere una fotografía a color de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas) tomada dentro de los seis meses anteriores. La imagen debe cumplir con los requisitos específicos de la embajada, como fondo blanco y sin gafas.

: Se requiere una fotografía a color de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas) tomada dentro de los seis meses anteriores. La imagen debe cumplir con los requisitos específicos de la embajada, como fondo blanco y sin gafas. Documentos Familiares : Si viajas con familiares, lleva certificados de matrimonio y/o certificados de nacimiento de los hijos solteros menores de 21 años, si corresponde.

: Si viajas con familiares, lleva certificados de matrimonio y/o certificados de nacimiento de los hijos solteros menores de 21 años, si corresponde. Documentos Originales : Para las citas en persona, es obligatorio llevar todos los documentos originales.

: Para las citas en persona, es obligatorio llevar todos los documentos originales. Evidencia Adicional: En algunos casos, podrías ser solicitado a proporcionar evidencia adicional, como el propósito del viaje, solvencia económica para cubrir los costos del viaje, o documentación que demuestre tus lazos familiares o laborales en Perú, indicando tu intención de regresar después de la visita.

Entrevista en el consulado de Estados Unidos. (Foto: Andina)





