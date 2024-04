Las modelos peruanas Yoko Chong y Elva Vracko están implicadas en el caso Primus Capital, el escándalo de estafa más grande de Chile, como informó Perú21 el último fin de semana. Y desde que sus nombres aparecieron en medios peruanos han intentado marcar distancia de la investigación.

Sin embargo, este jueves hubo una particular discusión entre las dos desde sus redes sociales.

Chong publicó una foto en Instagram en la que aparece posando para la cámara junto a su pareja, el detenido empresario chileno Francisco Coeymans. Pero también salen sonrientes Elva Vracko y su novio Ignacio Amenábar, otro exdirectivo chileno investigado.

Según el post, la instantánea fue tomada en agosto de 2022 en Panamá.

Esa imagen no fue del agrado de Vracko, quien desde una historia de Instagram contestó a su colega Chong.

“@yokochongc Qué haces publicando una foto conmigo si tú y yo dejamos de ser amigas hace muchísimo tiempo. ¿Qué quieres dar a entender al publicar esa foto? No me metas en tus problemas que yo no tengo nada que ver contigo y menos con el Sr. Francisco (Coeymans). No tienes derecho de publicar nada referente a mí, Ten cuidado con lo que haces. No me involucres en las cosas que te están pasando, que yo no tengo nada que ver con ustedes”, escribió la expareja del futbolista Jean Deza.

Elva Vracko es investigada en el Perú por la Fiscalía debido a que aparece como titular de un lujoso auto Jaguar de US$89,900 y de un departamento ubicado en Surco de casi un millón de soles.

Según la hipótesis fiscal, Amenábar habría comprado esos bienes para lavar el dinero que consiguió con el fraude desde Primus Capital, la empresa de factoring que gerenciaba en Chile. Aunque Helio Riera, abogado de la modelo, dijo a este diario que esas propiedades fueron un “regalo” del ejecutivo para su clienta.

Francisco Coeymans, el supuesto esposo de Yoko Chong, fue detenido en Pucallpa, en la selva peruana, el pasado 12 de abril. Coeymans era el gerente general de Primus y, de acuerdo a la denuncia de la compañía, es el principal responsable de emitir 123 cheques fraudulentos por el valor de más de US$10 millones.

De acuerdo a un testigo chileno, la pareja trasladaba dinero en efectivo hacia el Perú “en maletas de colores”, y que, una vez en territorio peruano, parte de esos recursos era trasladada a Panamá, un paraíso fiscal

