Una joven bombera denunció recibir mensajes extorsivos relacionados con un supuesto vídeo íntimo que la involucraría a ella con un capitán de su unidad. La víctima señala que las amenazas son a raíz de una denuncia por hacer uso de la unidad de emergencias de los Bomberos para repartir los productos de su negocio online en el distrito de Ate .

Los mensajes llegaron a su WhatsApp a través de un número desconocido. Le hacen una supuesta ‘oferta laboral’ que implica unirse a un grupo de ‘colaboradoras’ donde recibirá citas para ser ‘dama de compañía’ y así generar ingresos.





La mujer de iniciales M.C.M. decidió omitir estas sugerencias, pero lo que más le preocupó fue que al cabo de dos días le llegó el siguiente mensaje del mismo número:“Recuerda que tenemos tu video cuando estás teniendo relaciones con el capitán”, se lee en el celular de la bombera.

Ante ello, en medio de lágrimas, la joven aseguró que dicho material no existe, y por ello, ha decidido hacer pública su denuncia en los medios de comunicación. “Es acoso, es extorsión. Por mi Dios, sácalo, a ver si lo encuentran o si es que existe. No existe, yo sé que no existe esos videos”, indicó, y adelantó que denunciará formalmente la extorsión ante las autoridades.





DENUNCIAN A BOMBERO

En diciembre de 2023, la joven, de 25 años, miembro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, generó indignación en los vecinos del distrito de Ate por usar un vehículo de emergencia para realizar la entrega de sus pedidos de su negocio virtual.

La joven publicó imágenes donde se le ve en la parte posterior de la unidad de los Bomberos, acompañada de algunos paquetes, mientras que en la parte delantera se encuentran sus colegas, el comandante Erick Noblecilla y el teniente Raúl Muñoz, quienes la traslada hasta la mencionada agencia de envío.

“Con sirena, pero llegamos a Shalom para entregar paquetes y cumplir con las clientas”, publicó en sus redes sociales.

ENFRENTA UNA INVESTIGACIÓN

El hecho fue denunciado formalmente en la Fiscalía Especializada Corporativa en delitos de Corrupción de Funcionarios por una abogada del distrito. Actualmente, las tres personas implicadas enfrentan una investigación por el delito de peculado de uso de recursos del Estado para fines ajenos al servicio.

Incluso, la propia institución de los Bomberos también se decidió sancionar por 15 días a la joven, quien dijo estar arrepentida. “Solicité que me apoyen en esa parte, pero solo fueron 2 minutos. Era un trabajo urgente que tenía que hacer, fue un error”, mencionó en ATV.

Finalmente, el comandante Noblecilla alegó que decidió ayudar a la joven sin imaginar que era para dejar un encargo. “Los bomberos ayudamos a las personas, nosotros no nos dimos cuenta de que ella iba a dejar un encargo”, aclaró.

