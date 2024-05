Cassandra Sanchez De Lamadrid Newton reapareció en el ojo público tras hacer una preocupante publicación en sus redes, lo que despertó las alarmas entre sus seguidores por una posible crisis en su matrimonio con Deyvis Orosco.

Como se recuerda, la hija de Jessica Newton y el líder del Grupo Néctar se casaron el pasado 21 de diciembre del 2023 luego de cinco años de relación y dos pedidas de mano. Desde entonces, ambos se han mostrado felices junto a su hijo en las redes sociales.

No obstante, Cassandra llamó la atención de los usuarios al compartir un mensaje de reflexión en sus historias de Instagram, el cual ha provocado que muchos piensen que está atravesando su primera crisis matrimonial. “Un sabio dijo: primero duele, después te da rabia y termina dándote risa, así se cierran las etapas”, generando todo tipo de comentarios sobre una posible ruptura con Orosco.

Ante ello, la empresaria decidió aclarar la verdadera situación de su matrimonio con el músico. “Siento que las personas no se deben dejar llevar por el click bait que usan las diferentes plataformas sociales en general para poder generar tráfico a sus redes o webs”, dijo a ‘America Hoy’.

Por otro lado, la empresaria confirmó que la boda religiosa no está en sus planes para este año. “Muchas gracias por tus lindos deseos, la verdad es que actualmente estamos ambos enfocados en nuestra hermosa familia y nuestras metas profesionales”, refirió.

Cassandra Sánchez resaltó el apoyo incondicional de Deyvis Orosco. “Será un año lleno de proyectos para ambos, pero tengo la suerte de estar en una relación con un hombre que no solo me motiva con sus acciones a siempre trabajar por mis sueños, sino que me da la seguridad para poder salir a comerme el mundo. Por eso me resultan tan curiosos estos titulares sin fundamentos”, expresó.

No cabe duda que las recientes declaraciones de Andrea San Martín donde deslizó que Deyvis le fue infiel, no han hecho daño alguno al matrimonio sólido que vienen forjando Sánchez y Orosco.

Cassandra Sánchez se defiende de críticas

Hace unas semanas, Cassandra Sánchez de Lamadrid volvió a ser víctima de fuertes críticas en las redes sociales luego de publicar los momentos especiales que pasa en familia. Esta vez, posteó un video donde aparece su hijo con Deyvis Orosco jugando.

La hija de Jessica Newton no imaginó que compartir un video de su hijo corriendo en pañales iba a desatar gran cantidad de críticas por parte de algunos usuarios, y es que muchos la cuestionaron por no enseñarle a su hijo cómo pedir ir al baño.

“El ‘papá’ debería enseñarle hacer sus necesidades, ya está grandecito, 14 meses mi hijo aprendió a pedir. Solo los usaba en las noches, por precaución. Dile al ENCANTADOR de tu esposo que se ponga las pilas en una”, fue uno de los comentarios que causó la reacción de la empresaria.

“Mi esposo está haciendo un magnífico trabajo al enseñarle con este proceso a mi hijo, estamos disfrutando cada paso y sobre todo llevándolo a los tiempos de Milan. Le parezca o no a los demás. Gracias por tu preocupación y “sugerencia”, respondió respetuosamente la esposa de Deyvis Orosco.

