La química farmacéutica Sonia Delgado, decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, conversó con Perú21 sobre las condiciones mínimas de almacenamiento que debería tener cualquier hospital.

¿Cuáles son los estándares mínimos que debe tener un almacén de insumos médicos?

Las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) se dan desde la elaboración de los productos y dispositivos. Deben contar con infraestructura adecuada, equipamiento, personal capacitado, correcta temperatura, un buen control de humedad. Las paredes deben estar lisas, igualmente los pisos y las cajas no deben tener contacto directo con el suelo.

¿Cómo afecta al asegurado que las medicinas que consumen no se conserven en buenas condiciones?

Si las condiciones no se garantizan, puede (el medicamento) actuar en perjuicio de la salud de los pacientes. Podrían producir daños si no son almacenados de manera adecuada, tal vez no a corto pero sí a largo tiempo. Incluso no podrían tener el efecto esperado o enfermarlos más.

¿Qué puede decir sobre la situación de los almacenes de la red Almenara?

(Perú21 le mostró fotos y videos de los almacenes). Definitivamente, ahí no hay buenas prácticas de almacenamiento. Puedo observar que no se cumplen en lo más mínimo las BPA. Creo que las autoridades de Essalud deben tomar acciones inmediatas y prestar atención a esto. Finalmente, es el asegurado el que se ve perjudicado con esto.

¿Es necesario tener los medicamentos en bajas temperaturas?

Las condiciones de temperatura son importantes en diversos medicamentos, incluso en los dispositivos médicos. Yo entiendo que igual tratan de cumplir con las condiciones a pesar de la infraestructura adversa.