Las carencias en la actual gestión del Seguro Social de Salud (Essalud) liderada por el médico Aurelio Orellana siguen haciéndose evidentes.

Perú21 tuvo acceso a un reporte oficial del último 14 de junio que da cuenta de la falta de medicamentos en toda la Red Asistencial Rebagliati, la cual administra 5 hospitales, 6 policlínicos y 6 centros de atención primaria. Todos ubicados en Lima.

Esta lista de más de 50 páginas, organizada por el almacén de Essalud, registra las medicinas e insumos médicos que se distribuyen en toda la red. Hay desabastecimiento en fármacos de todo tipo, desde el que alivia un dolor de cabeza hasta los que tratan enfermedades oncológicas y psiquiátricas.

Incluso medicamentos que tienen prioridad sanitaria por el COVID-19, como el fentanilo 50 ml, la cefepima de 1 g o el fluconazol de 2 mg, están totalmente agotados.

La adquisición de estos fármacos es responsabilidad de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) de Essalud, que parece brillar, pero por su incapacidad de gestión.

ALMACENES VACÍOS

El listado revisado por este diario comprende un total de 3,562 materiales, entre medicamentos e insumos, de los cuales 1,868 están clasificados en color rojo como “Agotados” (Ver infografía).

Gran parte de estos debieron ser comprados por el Ceabe a inicios de año. Medicamentos esenciales como el ibuprofeno de 100 mg, usado en niños como antiinflamatorio/analgésico; o el biperideno en ampollas, que sirve para contrarrestar los efectos colaterales severos por la ingesta de medicación psiquiátrica, no tienen ningún ejemplar en el almacén.

Otras medicinas figuran en el listado como “Críticos”. Es decir, pueden estar por agotarse en un plazo máximo de 2 meses, como también puede que al día de mañana ya no estén disponibles.

Ese es el caso de los conocidos paracetamol de 100 mg, cetirizina en gotas y tabletas, loratadina de 10 mg, naproxeno de 500 mg, betametasona de 4 mg, prednisona de 50 mg, azitromicina de 500 mg, entre decenas de otros que son requeridos por los asegurados de manera continua.

COMPRAS DE MÁS

Así como la ausencia de medicamentos, existen varios otros que se compraron este último año y simplemente no se utilizan.

En la lista se ven reflejados tanto en color morado con el rótulo ‘Sin movimiento’ como también en color turquesa como ‘Sobrestock’.

Más de S/2 millones ha invertido Essalud en medicinas e implementos que no son usados en ningún hospital que pertenece a la red Rebagliati y que ocupan un espacio en el almacén del Seguro Social.

Liliana Bobadilla, comisionada del Programa del Derecho a la Salud de la Defensoría del Pueblo, mencionó a Perú21 que el desabastecimiento de medicamentos esenciales como el paracetamol, loratadina o ibuprofeno perjudica de manera grave a los asegurados.

“Es una clara vulneración del derecho a la salud de las personas aseguradas. Y lo que ocasiona es, en primer lugar, que las personas deban gastar de sus recursos para adquirir los medicamentos, incrementado el gasto de bolsillo”, aseveró.

Bobadilla recordó que en el año 2021, en plena pandemia, hubo un problema serio por la falta de medicamentos oncológicos.

Y no fue el único dolor de cabeza para el sector, ya que la gestión fue duramente cuestionada por la opinión pública que vio colapsar el sistema de salud.

Además, advirtió que una de las causas del desabastecimiento en una red asistencial se debe a errores de cálculo en la demanda. Es decir, no prevenir con anticipación la cantidad de insumos que se necesitarán.

“Este tipo de cálculo posibilita un margen de error, debido a que la demanda puede variar cada año, como es el caso de los medicamentos oncológicos, donde anualmente se diagnostica un mayor número de personas con esta enfermedad que requieren acceder a medicamentos de forma inmediata a fin de que no se agrave su enfermedad”, aseguró a este diario.

DE QUIÉN ES LA CULPA

Perú21 conversó con Mario Viñas, gerente de Estimación y Control del Ceabe, quien reconoció que el abastecimiento al 100% es muy difícil de conseguir.

Admitió que la dificultad para proveer de fármacos a Essalud es tres veces mayor a la que existía antes de pandemia. Sin embargo, negó que al día de hoy haya un bajo suministro de medicinas en la red Rebagliati.

“Actualmente, hay un desabastecimiento del 4% en medicamentos. Decir que no falta ninguno sería no decir la verdad, pues hay algunos que están faltando. Si antes teníamos 12 o 15 medicinas que no ofertaba el mercado, la lista hoy es de 38. Es decir, 5.7% de los medicamentos que compramos, el mercado no los está ofreciendo”, aseguró.

Sin embargo, luego de que este diario diera cuenta de la alarmante ausencia de medicinas, Essalud alcanzó un documento cuyo contenido contradice lo dicho por Viñas. En ese escrito se especifica que hay 27 tipos de medicinas agotadas en el almacén, el gerente del Ceabe detalló que eran 38.

Al advertirse esta imprecisión, desde Essalud replicaron a este diario que los 38 medicamentos mencionados por el gerente se deben a “problemas de stock en el mercado”. ¿En qué quedamos?

Sobre el reporte oficial del último 14 de junio, Viñas no desmintió su contenido. Señaló que ese era un problema del almacén, mas no de las farmacias.

Mientras tanto, los asegurados gastan de su propio dinero para conseguir sus medicinas, aquello que el seguro, al cual aportan por años, no les da.





TENGA EN CUENTA

Al menos un millón de asegurados espera por una cita en Essalud, reveló Perú21.

por una cita en Essalud, reveló Una onerosa camioneta valorizada en más de S/220,000 fue una de las últimas compras del Seguro.