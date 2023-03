La historia de la millonaria coima que Pedro Castillo habría entregado a jueces para garantizar la libertad de sus sobrinos tiene más detalles. Salatiel Marrufo, el exasesor del Ministerio de Vivienda acogido hoy a colaboración eficaz, ha revelado a la Fiscalía las coordinaciones que existieron para cumplir el imperioso deseo del golpista expresidente.

En su manifestación del 18 de noviembre de 2022, Marrufo contó que Castillo ordenó al entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, recaudar S/1′500,000 para abonar a los magistrados de la sala superior que, en mayo de 2022, verían la apelación de prisión preventiva de sus sobrinos Gian Marco Castillo y Fray Vásquez.

El hombre clave era Cledín Vásquez Castillo, el hermano de Fray. Según el exfuncionario, Cledín recibió el millonario monto en efectivo para entregárselo a los magistrados.

Sin embargo, lo que no se sabía hasta hoy era cómo consiguieron esa exorbitante cifra. Si bien el exasesor de Alvarado adelantó en esa manifestación que los recursos llegaron de las coimas entregadas por Sada Goray, la empresaria puso una condición adicional al ya buen trato que recibía en el sector Vivienda.

La condición

Salatiel Marrufo volvió a declarar al equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto el 14 de febrero pasado, manifestación a la que accedió Perú21.

Esta vez detalló que el miércoles 6 de abril de 2022, luego de una sesión del Consejo de Ministros, el entonces presidente Castillo le dijo a Geiner Alvarado que reúna S/1′500,000 para coimear a los jueces que en segunda instancia verían la apelación a la prisión preventiva que el Ministerio Público había requerido un día antes, el 5 de abril.

Castillo daba por hecho que el juez Manuel Chuyo dictaría la prisión ya que, según el colaborador, este “ya no le contestaba el teléfono a la persona del entorno del presidente que lo había contactado y supuestamente habían quedado que lo iban a ayudar”. Chuyo, finalmente, ordenó la detención de los sobrinos el 13 de abril.

Sada Goray al lado de su exesposo Luis Mesones.

En ese trance, Alvarado le pidió a Marrufo el millonario monto y este solo pensó en una persona capaz de hacerle una rápida entrega: Sada Goray.

“En esas circunstancias le digo a Geiner Alvarado que teníamos que pedirle ese dinero a Sada Goray porque aún nos tenía que pagar como lo habíamos acordado, luego me comunico con Goray y le digo que necesitábamos dinero para el tema de los sobrinos del presidente Pedro Castillo y ella me dijo que me daría el dinero pero tenía que nombrar a Luis Longaray Chau como superintendente de la Sunarp”, declaró a la Fiscalía.

Con Longaray en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Goray se aseguraba la inscripción del predio de 60 hectáreas, ubicado en Chilca, al sur de Lima, en favor de su empresa MarkaGroup. Con ello podría vender los terrenos a US$33 millones.

De acuerdo al testimonio, Marrufo le garantizó ese nombramiento a Goray y con esa promesa ella soltó los fondos.

Resolución suprema publicada el 15 de abril del 2022 en El Peruano, confirma la designación de Luis Longaray como jefe de la Sunarp.

El exasesor dijo que ya contaba con un millón de soles guardados, entregados con anterioridad por la empresaria como parte de los S/4 millones acordados.

La sala que vio la impugnación estuvo integrada por Bonifacio Meneses, Sonia Bazalar y César Vásquez. Los dos primeros votaron por revocar la orden de 36 meses de prisión preventiva de Gian Marco Castillo Gómez, quien salió en libertad bajo comparecencia con restricciones.

Al estar bajo sospecha, la OCMA les abrió investigación a Bazalar y Meneses porque “existe mérito”, como reveló Perú21.

El factor Chero

“El 13 de abril de 2022, posterior a una sesión del Consejo de Ministros, Geiner Alvarado le hizo entrega al presidente Pedro Castillo del CV de Luis Longaray y me dijo que ya todo estaba coordinado con Félix Chero”, relató Marrufo.

Chero era el ministro de Justicia, rubro al que está adscrita la Sunarp. Según el delator, el ministro ordenó a su entonces asesor Jaime Villanueva convocar al jefe de la Sunarp, Harold Tirado, para el día siguiente por la mañana. Ese día le pidió su renuncia. Villanueva es hoy asesor en la Fiscalía de la Nación.

Un día después, el 15 de ese mes, salió publicada en el diario El Peruano la resolución suscrita por Chero y por Castillo designando a Longaray como jefe de la Sunarp. El pacto estaba cerrado.

Félix Chero, exministro de Justicia. (GEC)

No obstante, Marrufo contó que, posterior al nombramiento, Chero lo buscó para pedirle una coima. Esa declaración la informó este diario en diciembre pasado.

Según el testigo, Chero le dijo que había accedido al cambio de Tirado porque Pedro Castillo “lo había presionado bastante”.

Un día después de la designación de Longaray se reunieron en el restaurante del hotel El Marqués donde, según el relato, Chero le dijo “¿cómo es con la mía?”.

Marrufo respondió que no se preocupe y fue a su habitación, la 605, y sacó de la caja fuerte S/50 mil en efectivo.

“Regresé al restaurante que está en el octavo piso del hotel, le entregué el dinero (a Félix Chero), luego terminó la reunión y él se retiró”, narró el exasesor de Vivienda.

Si bien Castillo manejaba una red criminal desde su gobierno, las evidencias muestran que Goray dirigía su propia organización delictiva. Una muestra de ello es la infiltración de Longaray en la Sunarp.

Otra prueba es que el exesposo de la empresaria, Luis Mesones, formó parte del directorio del Fondo MiVivienda en 2021 cuando dicha instancia decidió adjudicarle contratos a MarkaGroup, empresa que ambos formaron.

Tenga en cuenta

-Perú21 se comunicó con Jaime Villanueva para recoger su versión. Señaló que aquella vez solo acató la orden del entonces ministro Félix Chero de convocar a Harold Tirado sin conocer las razones de la cita.

-De acuerdo a la investigación fiscal, los sobrinos de Pedro Castillo integraban la organización criminal del expresidente para repartirse obras públicas y contratos desde distintos ministerios.

