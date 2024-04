El BBVA denunció penalmente a funcionarios de su banco y empresarios por un presunto fraude de más de 180 millones de soles. La investigación fiscal lleva más de tres meses estancada, ya que no se admite a trámite el documento por detalles meramente técnicos.

Fue en 2018 cuando Camilo Peirano le comentó a su suegro que quería fundar una empresa de seguridad. Tan solo al año siguiente, el empresario fue apresado por presunto tráfico ilícito de drogas, proceso del cual fue absuelto en 2022.

“Yo le respondí que estaba loco, que no podía. Ningún pariente cercano, directo o indirecto, podía crear una empresa que compita con la mía hasta cinco años después de que se vuelva a vender”, mencionó a este diario Javier Calvo Pérez, director de Liderman, la conocida corporación que brinda resguardo a cientos de empresas en el país.

Parece ser que Peirano hizo caso omiso a la orden de su suegro. Pero no solo eso, sino que usó su apellido y el de su esposa para denominar a una de las empresas (Calvo Pérez Resguardo) que ha sido incluida en una denuncia interpuesta por el BBVA por un fraude bancario millonario que espera ser admitida aún en la Fiscalía de Miraflores.

LOS CASOS: TODO CALZÓ CUAL PLAN MAESTRO

El modus operandi era claro: crear una empresa que pida al banco grandes montos de dinero en la modalidad de arrendamiento financiero. Los funcionarios confabulados armaban la documentación de estos potenciales clientes sin verificar lo suficiente para que se les apruebe el desembolso. Una vez abonado el dinero para adquirir el bien al proveedor brindado por el propio cliente, este no cumplía con entregarlo. Finalmente, se repartían el dinero entre los beneficiados.

La denuncia interpuesta el 29 de diciembre del año pasado por el BBVA incluye a altos funcionarios del propio banco. Al menos 20 casos han sido considerados dentro de su investigación interna, en la que se ha involucrado hasta 40 operaciones de ‘leasing’ con empresarios de compañías pesqueras. Este diario conoció que el perjuicio millonario llega a sumar más de S/180 millones.

Según se lee en el documento al que accedió Perú21, luego de una investigación realizada por BBVA, se identificaron actos fraudulentos “mediante la confabulación de los imputados para perjudicar al banco a través de la tramitación fraudulenta de leasings”.

Uno de los casos investigados es el de Calvo Perez Resguardo Perú SAC, empresa a la que Perú21 se refiere al inicio de esta historia.

Según denuncia el banco, la empresa representada por Camilo Peirano fue recomendada para acceder al ‘leasing’ por el también denunciado Marco Gaitán, gerente de la sede donde fue evaluada la solicitud. Alrededor de 3 millones 645 mil dólares fueron aprobados para el proveedor propuesto por la corporación de seguridad que también se dedica a otros rubros.

Este diario se comunicó con Camilo Peirano, quien negó tajantemente ser culpable de lo que señala el banco e incluso asegura que es el BBVA el que actúa arbitrariamente pues, pese a que su empresa cumplió con todos los pagos del leasing, resolvió los contratos y les exigió el pago de la deuda completa.

“Todo fue con garantías reales y siempre con buena fe. Para la obtención de los financiamientos han participado diferentes áreas del Banco y funcionarios de diferentes jerarquías, por lo que nunca desconfiamos o intuimos que los funcionarios hayan alterado información. El banco se cobró unilateralmente el monto que financió y, según Sentinel, ya no tengo deuda”, mencionó a Perú21.

Lo mismo pasó con MAC 3 SAC, empresa de la cual es gerenta Mariana García Cabada, también denunciada por el banco. Se señala que abrieron cuentas corrientes en julio de 2023 y su solicitud de arrendamiento fue tramitada en la misma sede donde el gerente era Marco Gaitán.

El monto desembolsado por el banco fue de casi US$3 millones, abono por el cual denuncian nunca se percibieron los bienes propuestos.

La tesis de la entidad financiera es que no solo los implicados han colaborado entre ellos para perjudicar al BBVA, sino que también consiguieron beneficios patrimoniales ilícitos para sí mismos.

Este diario conoció que, pese a que la denuncia fue presentada en diciembre último, casi cuatro meses después ni la Fiscalía de Miraflores ni la de Ciberdelincuencia han decidido aceptarla a trámite, por lo cual no se ha investigado nada hasta la fecha ni tampoco se ha notificado a los involucrados.





¿Qué es el ‘leasing’?

Es una modalidad de financiamiento bancario vía contrato en la que hay tres actores:

1. cliente

2. su proveedor

3. banco

El cliente solicita el financiamiento al banco. Una vez aprobado el desembolso, la entidad bancaria adquiere la propiedad del bien del proveedor y se lo alquila al cliente por un tiempo determinado. Una vez culminado el mencionado plazo, se abre la opción para que el cliente decida si quiere comprar o no el bien. Durante ese tiempo, también el cliente debe pagar al banco montos establecidos por el alquiler.





ENTREVISTA

Yazmín Melgarejo, exgerente denunciada por BBVA: “Puede que sea una venganza”

¿Qué es lo que el BBVA te comunica el día que te despide?

Tengo 13 años trabajando en el BBVA, una trayectoria impecable. De esta denuncia me enteré recién a raíz de los medios de comunicación. Hasta el día de hoy no me han notificado absolutamente nada. El 5 de enero me manifiestan que se está dando una salida del banco por negligencia; me manifiestan que estoy involucrada en este proceso de fraude.

Pero el banco dice que realizó una investigación interna. ¿Declaraste?

Por supuesto. Yo he estado en la investigación interna más o menos unos 40 días y, en todo el proceso de investigación, tanto el abogado penal como el abogado laboral del banco me manifestaron que yo no estoy inmersa en ningún acto ilícito.

¿Y por qué crees que te terminan involucrando?

De repente es una venganza, porque yo al banco lo demandé ante un juez laboral, porque hasta el día de hoy no me pagan mis beneficios sociales. No me entregaron ni siquiera mi carta para retirar mi CTS. Hay muchísimos más gerentes como yo, e incluso de cargo superior, que también han firmado operaciones porque ese era nuestro rol.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO