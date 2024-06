Negó que haya ayudado a Perú Libre. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, a través de un comunicado, rechazó la denuncia de que perjudicó a Fuerza Popular, en la segunda vuelta de las elecciones de 2021, para que la entidad que representa falle en contra de las impugnaciones presentadas por el partido naranja. Esto, para favorecer a Perú Libre, y su candidato Pedro Castillo, y perjudicar a su rival, Keiko Fujimori.

“Ni con motivo de las Elecciones Generales 2021 ni de las subnacionales del 2022, efectué maniobra alguna para favorecer o perjudicar candidatos u organizaciones políticas. Cabe recordar que, reiterativamente he señalado que no he tomado contacto con ningún personero o integrante de agrupación política alguna”, señala un extracto del comunicado.

“Producida la segunda vuelta de las elecciones presidenciales —añade el pronunciamiento—, se presentaron diversos pedidos de nulidad. La personera legal de Fuerza Popular (el 9 de junio de 2021 a las 21:04:57 horas) solicitó la extensión del plazo para continuar la presentación de tales pedidos, esto es más allá de la fecha límite, el 9 de junio. Dicho pedido fue discutido en la mañana del 11 de junio y por unanimidad el Pleno del JNE, integrado por 4 miembros, acordó ampliar el plazo hasta ese día. No obstante, tal decisión no fue materializada, dado que no se publicó y por ello tampoco generó efectos legales. Es perfectamente legal la posibilidad de una revisión de la decisión, situación que ocurrió. Sobre las 16:00 horas del mismo día, se acordó el replanteamiento, en los términos que son de público conocimiento”.

Pronunciamiento del presidente del JNE sobre lo declarado por Marrufo.

Para Salas Arenas, se trata de una nueva denuncia de fraude electoral. “Esta es una nueva versión de fraude, con ánimo de sembrar y afirmar dudas respecto de mi desempeño y del desarrollo del proceso electoral. Como se ha reiterado dicho proceso ha sido objeto de observación por misiones especializadas del extranjero y también por observadores del país, habiendo quedado resaltada su integridad”, concluye el texto del documento.

LA DENUNCIA DE PUNTO FINAL

Este domingo, se recuerda, el dominical Punto Final reveló que el colaborador eficaz Salatiel Marrufo dijo a la Fiscalía que Dina Boluarte coordinó con José Nenil Medina y Alejandro Sánchez el apoyo irregular de dos magistrados del JNE para no favorecer a Fuerza Popular en la impugnación de votos tras la segunda vuelta electoral de 2021.

Las declaraciones de Marrufo datan de mayo del 2023 y quedaron registradas en actas oficiales del Ministerio Público.

De acuerdo con “Punto Final”, Marrufo ratificó su testimonio el último 17 de abril. Además, la fiscalía ya se encuentra en etapa de corroboración y ha citado a diversos personajes señalados por este.

El colaborador eficaz Salatiel Marrufo declaró a la Fiscalía que la jefa de Estado ordenó que se influya de manera irregular en el voto de al menos dos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que no prospere el proceso de impugnación de mesas de votación impulsado por Keiko Fujimori (Fuerza Popular) tras la segunda vuelta electoral de 2021 en la que Pedro Castillo resultó electo presidente de la República, según un reportaje de Punto Final.

“El 11 de junio del 2021 tuvimos otra reunión con José Medina, Alejandro Sánchez, Dina Boluarte, Pedro Castillo y mi persona. En esa reunión, Nenil Medina y Alejandro Sánchez indican que habían contactado a los miembros del pleno del jurado, a Jorge Rodríguez Vélez y a Jovián Sanjinez Salazar. […] Y es la doctora Dina Boluarte quien les ordenó - ella no daba indicaciones, ella daba órdenes - ella ordenó a José Nenil y a Alejandro Sánchez para que intercedan con Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez Salazar para que obtengan un resultado favorable”, declaró Marrufo.

VIDEO RECOMENDADO