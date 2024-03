Le metieron cuatro balazos por la espalda la madrugada del viernes mientras tomaba una botella de cerveza en el Barrio Uno del distrito de Alto Trujillo. ¿Por qué mataron a este aparente taxista? Desde las primeras horas de la mañana del 1 de marzo, el coronel Víctor Revoredo fue avisado de la situación.

Solo con cuatro agentes, Revoredo se trasladó a la zona. Se documentó de lo sucedido en la comisaría de Alto Trujillo, pidió refuerzos y llegó al lugar de los hechos. En el Barrio Uno, nadie vio nada. Nadie tenía idea de lo que había pasado, o eso aseguraban las personas que, curiosas, se acercaban a ver el despliegue policial.

Pero lo que sí todos veían, y tampoco se atrevían a hablar, eran los adhesivos pegados en las puertas de las bodegas, cocheras y otros pequeños comercios de la zona. Los stickers del crimen son un seguro de trabajo o, más bien, un seguro de vida.

LA ALIANZA CRIMINAL ENTRE EL TREN DE ARAGUA Y LOS PULPOS

Solo en 2023, la región La Libertad reportó alrededor de 2,000 denuncias por extorsión. Y su pico fue en diciembre, según datos de la Región Policial.

Sin embargo, los ciudadanos que omiten denunciar la extorsión se ven obligados a pagar un cupo para seguir con su vida, y eso lo reflejan los adhesivos en las puertas. ¿Quién cobra estos cupos? (Ver recuadro).

El equipo de Revoredo —agentes seleccionados por el coronel por su carácter incorruptible— recibió la información del lugar en donde iban a velar al muerto. De inmediato, la patrulla se trasladó al lugar, pero en el camino el oficial detuvo la unidad y con arma en mano bajó del carro. Se estaba produciendo un cobro gota a gota a una comerciante en Alto Trujillo.

REVOREDO INTERVIENE A DOS VENEZOLANOS DEDICADOS AL GOTA A GOTA EN LA ZONA DE ALTO TRUJILLO.





Los intervenidos eran una pareja de venezolanos y andaban en moto. Aparentemente tenían los papeles de migración en regla. Al requisar sus pertenencias, el canguro del intervenido tenía, misteriosamente, un compartimento para guardar pistola. Pero hay más. La moto tenía tapado el holograma de alta seguridad en donde se registra el número de placa; aquel dispositivo se ilumina de noche y permite la identificación del vehículo.

¿Qué hacían dos venezolanos haciendo gota a gota en el territorio controlado por Los Pulpos?

“Aquí puedes darte cuenta de cómo el Tren de Aragua y Los Pulpos conviven en una alianza criminal”, dijo Revoredo.

Y es que, contra todo pronóstico, el Tren de Aragua no pudo establecerse en Trujillo como sí lo hizo en Lima. En la Ciudad de la Eterna Primavera, Los Pulpos replegaron a los de Aragua, hicieron un pacto de no agresión y se dividieron las plazas de la criminalidad. Por supuesto que los trujillanos se quedaron con las que mejor les rentan: los secuestros y la extorsión. (Ver recuadro).

INVESTIGACIÓN EN PROCESO

Revoredo llegó a la casa donde se preparaba el velatorio de la víctima ultimada de cuatro balazos. Obtuvo respuestas y volvió a la escena del crimen. Al lado de la misma vivía uno de los hombres clave que desenredarían el misterioso asesinato. Otra vez con arma en mano, por lo picante de la zona, el coronel golpeó la puerta. No abrieron. El sonido fuerte que hacía el portón de fierro otra vez atrajo a los curiosos que decían no saber nada. A los minutos llegó un hombre mayor: era el padre del sujeto que Revoredo buscaba. Este tenía las llaves, ingresaron a la casa con fachada de cemento sin pulir y un segundo piso de madera. Pero no estaba el sujeto en cuestión.

El padre relató que su hijo de 19 años “recibió una llamada y salió de la casa, se encontró con un amigo que le hacía el servicio de taxi cuando salía a las discotecas, fueron a tomar unas cervezas a la bodega de al lado. Horas después escuché cuatro disparos”. El amigo de su hijo había sido asesinado. “Cuando me asomé, vi a varios chiquillos, habrán tenido 15 años y se fueron corriendo hacia abajo”, detalló. Su hijo se había ido de la casa minutos antes que llegue el equipo de Revoredo. En el lugar solo estaba su esposa, de la misma edad, pero que no atinaba a dar detalles de lo ocurrido.





"HEMOS VENIDO A TRABAJAR POR LA MAYORÍA, POR ESE 98% DE TRUJILLANOS DE BIEN. ESTE REDUCIDO GRUPO DE CRIMINALES SERÁN CAPTURADOS. QUE LA HISTORIA NOS JUZGUE”.

Otro equipo policial de la zona había capturado a uno de los chiquillos que se fueron corriendo después de asesinar a Hilder López Cruzado, de tan solo 24 años. Sin embargo, las diligencias iban lentas en esa comandancia policial, y las horas que establece la flagrancia para las capturas de los implicados prácticamente estaban por agotarse.

“LA DELINCUENCIA JAMÁS NOS VA A GANAR”

“Hemos venido a trabajar por la mayoría, por ese 98% de trujillanos de bien. Este reducido grupo de criminales serán capturados. Que la historia nos juzgue, la delincuencia jamás nos va a ganar, le ganamos, no nos doblega”, señaló Revoredo a Perú21.

El comando de la Policía Nacional ha dispuesto que agentes del Grupo Especial de Contra el Crimen Organizado (Grecco), a cargo del general Carlos Llerena, refuerce el trabajo contra la inseguridad. Precisamente esta semana, Perú21 también acompañó a Grecco en exitosos operativos que permitieron la desarticulación de un clan contra el tráfico ilícito de drogas al menudeo en otra zona neurálgica conocida como El Alambre.

Además, la tarde de ayer la Policía dispuso decenas de efectivos para resguardar las inmediaciones del estadio Mansiche, en donde hizo su aparición por primera vez el delantero Paolo Guerrero, quien, de alguna u otra forma, generó con sus declaraciones que los ojos del país volteen a mirar lo que sucede en Trujillo. Y generó también que Revoredo, a cuya cabeza había puesto precio el Tren de Aragua en Lima, sea movilizado por el Gobierno hasta el norte para enfrentar personalmente esa lacra. Esos otros depredadores, los que roban y violentan a la ciudadanía, tienen ahora un cazador tras sus pasos.









JHON PULPO: EL MÁS VIOLENTO DE TRUJILLO

Jhonsson Smit Cruz Torres tiene 27 años y hoy es el cabecilla de Los Pulpos, una red de bandas criminales que, desde el fin del confinamiento por el COVID-19, ha puesto en zozobra a toda la región y llegó a extender su poder a Chile. Jhonsson es hijo de Jhon Smith Cruz Arce, quien, junto a su hermano, Miller Cruz Arce, fundó en Trujillo una pandilla en 1996 que hoy, casi 30 años después, fue heredada y repotenciada por el joven cabecilla.





JHONSSON SMIT CRUZ TORRES TIENE 27 AÑOS Y HOY ES EL CABECILLA DE LOS PULPOS, UNA RED DE BANDAS CRIMINALES QUE DESDE EL FIN DEL CONFINAMIENTO POR EL COVID-19 HA PUESTO EN ZOZOBRA A TODA LA REGIÓN Y LLEGÓ A EXTENDER SU PODER A CHILE.

A diferencia de la primera generación de Los Pulpos, Jhonsson ha sabido batutear al resto de bandas trujillanas. Su cuna es el distrito de El Porvenir, el mismo lugar de donde salió Alexander Pérez Gutierrez, alias ‘Gringasho’, el sicario adolescente que se hizo conocido en 2011 por los asesinatos ejecutados.

Jhonsson tiene como mano derecha a Jolín Bazán Valderrama, quien dirige todo un escuadrón de ‘cachaquitos’ dedicados exclusivamente al sicariato y al marcaje. Alias Jolín solo tiene 28 de años y es natural del distrito de La Esperanza.

“Ahora ha aparecido un irrecuperable Jhonson Cruz Torres. Es un siniestro personaje que tiene la línea criminal de su padre John Smith Cruz Arce. Ha encontrado alianza con sujetos como Jolin Bazán Valderrama cuyo hermano capturamos hace unos días”, dijo Revoredo.

Jhonsson Smit no fue ajeno al avance del Tren de Aragua, pero pudo negociar un pacto de no agresión. A los extranjeros le entregó la plaza de los préstamos gota a gota y la explotación sexual. Los Pulpos se quedaron con lo que les es más rentable: los secuestros y la extorsión.

“Cuando Jhonsson empieza en este mundo criminal, lo hace asesinando a sus rivales y eso le da otro vuelo. Los delincuentes le dan mucha importancia a eso. Quién tiene más muertos vale más y es más temido. Es uno de los delincuentes más violentos que ha existido en la historia de Trujillo”, sostiene el fiscal Willian Rabanal, quien tiene en su haber la captura de varios integrantes de Los Pulpos.

EL FISCAL WILLIAM RABANAL ES EL QUE MÁS SABE DE LOS PULPOS EN TRUJILLO Y HA METIDO PRESOS A MUCHOS DE ELLOS.

Para Rabanal, Jhonsson ya superó a antiguos delincuentes conocidos como el ‘Cojo Mame’ y el ‘Tío Paco’. “Él empezó cortando orejas y ahora corta dedos; eso motiva a los familiares a pagar los millonarios montos que él pide. Su último muerto más conocido es el comerciante minero que apareció con un cartel sobre el pecho. Lo mató porque solo le pagó 600 mil dólares del millón y medio que pedía”, asegura el fiscal.

Jhonsson ha estudiado bien a los cabecillas de antaño para no cometer los mismos errores. Sus directivas no las da de manera presencial sino vía videoconferencia. Pero no hay crimen perfecto. Hace unos meses Jhonsson se dejó ver en una de sus reuniones virtuales y las autoridades ya tienen la fotografía de su rostro que ahora luce una nueva nariz.

“Él no se reúne con todos los integrantes de su grupo criminal. Se junta con los más selectos y en esas reuniones imparte órdenes. Pero todos cometemos errores y algún error le va a encontrar la Fiscalía y la Policía”, dice Rabanal.

El fiscal que más conoce de Los Pulpos necesita apoyo. Por ahora, Revoredo buscará trabajar con Rabanal y así conformar un binomio de investigación que de una vez por todas dé de baja al más temible, el nuevo Jhon Pulpo que convirtió a Trujillo en tierra de nadie.