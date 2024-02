El nuevo jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, el coronel Víctor Revoredo, prometió la captura de los cabecillas de la organización criminal ‘Los Pulpos’.

En ese sentido, Revoredo indicó que la Policía ha elaborado una estrategia operativa muy bien diseñada contra la criminalidad en la ciudad de Trujillo.

Prometiendo además resultados en corto plazo, el coronel lanzó una dura advertencia a estos delincuentes.

“Ellos saben, ‘Los Pulpos’. No es una amenaza. Les decimos (que) no gasten su plata con sus operadores porque los vamos a capturar. Yo tengo la convicción. He venido para eso. A ‘La Gran Alianza’, ‘La Nueva Jauría’, a Jhon Smith Cruz Arce y a esos operadores que trabajan para esas organizaciones criminales”, dijo a América Noticias.

El coronel Revoredo agregó: “Esta organización criminal, conocida como ‘Los Pulpos’, trajo su aparición a siniestros personajes como John Smith Cruz Arce, Miller Cruz Arce y Jhonsson Cruz Arce. Este entorno biológico criminal fue capturado por personal de la Policía Nacional del Perú y puestos a buen recaudo de establecimientos penitenciarios”.

