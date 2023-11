Se cree que el origen de la popular papa a la huancaína se remonta al siglo XIX, durante la construcción del Ferrocarril Central de Lima con destino a la ciudad de Huancayo. Ahí, un grupo de señoras huancaínas ofrecían un menú a los obreros en el que se incluía un plato a base de papa, queso y rocoto. Esta entrada se volvió muy popular en la comunidad y luego llegó a Lima, donde se reemplazó el rocoto por el ají amarillo y se siguió propagando su éxito a casi todo el Perú.

Hoy en día, es muy común ver la salsa servida no sólo sobre papas y huevo duro, sino también como acompañamiento en otros platos peruanos, como el arroz con pollo, o sobre pastas y con risotto.

Papa a la huancaína con pollo a la milanesa.

Por eso, El Bolivariano, restaurante en Pueblo Libre ocupado con mantener vigente la antigua cocina peruana; ha creado el “Festival de la Huancaina” como una forma de homenajear a una salsa tan querida en el Perú y el mundo.

El especial presenta más de diez platos, como fetuccini a la huancaína con langostinos, risotto a la huancaína con lomo saltado, spaghetti a la huancaína con lomo apanado y boliyucas rellenas de queso con huancaína.

La fama de la huancaína también ha traspasado nuestras fronteras. Este año, el diario español El País publicó una nota titulada “Papas a la huancaína: el plato peruano para ir más allá del ceviche”, en el que el periodista Diego Domínguez menciona que “las papas son un vehículo más para llevarla -si bien es el más típico- pero puedes verterla por encima de cualquier cosa para que automáticamente se vuelva deliciosa”.

Fetuccini a la huancaína con langostinos.

Sobre El Bolivariano:

La finca donde hoy se ubica el restaurante se construyó alrededor del año 1780, como un potrerito de panllevar (conjunto de productos agrícolas de primera necesidad), conocido en aquel entonces como “La Huerta Del Convento”, que pertenecía a la parroquia de la Orden Franciscana.

En diciembre de 1875, la parroquia puso en venta esta finca y fue traspasada varias veces por venta o por sucesión hasta llegar a sus actuales propietarios, quienes emprendieron la tarea de transformar el local en “El Bolivariano”.

El restaurante ofrece platos característicos de la gastronomía peruana como: anticuchos de corazón, picarones, lechón al cilindro o a la caja china, adobo y hasta malaya frita. Además, cuenta con una gran variedad de cócteles a base de pisco de la bodega Santiago Queirolo.

Puedes visitar El Bolivariano de lunes a jueves de 7:30 am a 11 pm; viernes y sábados de 7:30 am a 1 am; y domingos de 7:30 am a 5 pm en Calle Rosa Toledo 291, Pueblo Libre.

Para conocer más de su propuesta visita puede ingresar a su propia página web y a su instagram.

