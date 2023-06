Johnnie Walker Blue Label, tras rendir homenaje a las madres con versos de “Flor de la Canela”, vuelve a encontrar inspiración en el repertorio de canciones de la icónica Chabuca Granda para celebrar el Día del Padre. La reconocida marca ha personalizado su botella más lujosa con versos de “Fina Estampa”, una elección ideal para aquellos que desean hacer un regalo especial con un sentido mensaje para el hombre que inspira nuestros pasos.

Doña Isabel Granda Larco, más conocida como Chabuca, es un verdadero ícono de la cultura peruana, aplaudida tanto a nivel local como internacional por su arte atemporal. Canciones como “Fina Estampa”, una pieza escrita y dedicada a su padre, son conocidas y entonadas por distintas generaciones. Por esta razón, algunos de los versos más memorables de esta canción han sido grabados en botellas de Johnnie Walker Blue Label, aprovechando la opción de personalización que se ofrece en el e-commerce de Wong.pe.

Christian Meier tuvo el honor de ser el invitado especial y uno de los primeros en conocer esta innovadora propuesta en el marco de la XXIX Subasta del MALI y quien junto a un selecto grupo de celebridades y conocedores del whisky vivieron una experiencia multisensorial para experimentar la etiqueta de lujo de Johnnie Walker, inmersos en un espacio único lleno de impactantes artes visuales, aromas y alta gastronomía.

“Johnnie Walker Blue Label logró combinar arte, cultura y tradición en una de sus etiquetas más especiales a través de un icono local como lo es nuestra querida Chabuca Granda. Ver grabada la frase de ‘Caballero de Fina Estampa’ no solo me parece un detalle excepcional que Blue Label ha preparado para este Día del Padre, sino que me transporta a distintos momentos y recuerdos familiares. Siempre es un placer disfrutar y viajar a través de la historia con este scotch, más aún con este tipo de experiencias inmersivas”, comentó Christian Meier durante el evento.

La experiencia exclusiva, conocida como “Blue Room”, un speakeasy o bar secreto instalado en el Hotel Belmond, fue dirigida por Bruno Ferrari; brand ambassador del portafolio de lujo de Diageo. Ferrari invitó a los presentes a descubrir la inigualable profundidad de sabor de este icónico whisky.

The Blue Room.

Este emblemático scotch es una mezcla sin igual que se ha transmitido de generación en generación, elaborada con algunos de los whiskies más raros y excepcionales de Escocia. Solo uno de cada diez mil barriles alcanza la calidad exclusiva y el carácter necesario para brindar el sabor distintivo e inolvidable de esta obra maestra, convirtiéndola en un regalo rico en sabor y profundo en significado.

“Cuando hablamos de Johnnie Walker Blue Label, no solo hablamos de un regalo de lujo, sino de un momento compartido con aquellos que inspiran nuestros pasos. Esto se vuelve aún más especial con la posibilidad de transmitir una emoción a través de un mensaje grabado en esta icónica botella, ya sean los clásicos versos de ‘Fina Estampa’ de Chabuca Granda o un sentido ‘Feliz día, Papá’”, destacó Aracelly Vera, Head of Reserve Marketing de Diageo en el Cono Sur, la empresa líder mundial de bebidas espirituosas premium.

La personalización de botellas del portafolio de lujo de Johnnie Walker está disponible a través del e-commerce de Wong.pe, sin costo adicional para quienes lo adquieran por dicho canal. Luego de agregar la botella al carrito de compras, se hace click en el botón “Opción de regalo” para ingresar el mensaje en el recuadro que debe tener máximo 20 caracteres.

Para compartir un momento especial con una experiencia de lujo, se recomienda disfrutar una medida de Johnnie Walker Blue Label solo con un vaso de agua helada al lado, alternando los sorbos, empezando con el agua para liberar por completo la increíble complejidad de la mezcla. Conoce más en la página de Instagram @pe.johnniewalker.