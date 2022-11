Con el objetivo de promover el consumo del café peruano, la Cámara Peruana del Café y Cacao lanzó el primer concurso de fotografía “Yo tomo café peruano”. La iniciativa busca que, con creatividad, se reflexione sobre la importancia de esta bebida en nuestro día a día.

El certamen empezó el 7 de noviembre y culmina el sábado 19 de noviembre a las 10:00 p.m. Las presentaciones hechas antes o después del período de duración del concurso no serán tomadas en cuenta.

Enviar la foto a este correo: concurso@camcafeperu.com.pe

BASES DEL CONCURSO

La fotografía deberá ser propiedad del autor y debe reflejar el consumo de café peruano. Cada concursante podrá presentar una sola imagen, original e inédita, en alta calidad.

La fotografía a ser presentada en el concurso deberá considerar lo siguiente:

a) No deberá haber ganado ningún concurso anteriormente.

b) Deberá estar en formato digital, a color o en blanco y negro.

c) No se aceptan reproducciones ni obras que muestren directamente leyendas o marcas que puedan interpretarse –a criterio del jurado– como publicidad.

d) No se permiten fotomontajes. Solo se puede hacer ajustes básicos como corrección de color, saturación, brillo y contraste.

e) La fotografía presentada no deberá atentar contra la ley, ni el estado de derecho. Asimismo, no deberá promover, directa o indirectamente, la violencia, ni ningún tipo de discriminación. El jurado no aceptará aquellas propuestas que no aporten a los objetivos del concurso.

Pueden participar coffeelovers, cafeterías y público en general.

Habrá un destacado jurado conformado por cinco miembros. El ganador o ganadora (primer y segundo puesto) será anunciado el 27 de noviembre durante la Expocafé Perú 2022.

Las fotos finalistas serán expuestas por la Cámara Peruana del Café y Cacao para fines de difusión no comerciales, siempre con los créditos del autor

LOS PREMIOS

Primer lugar:

Un Aeropress y dos bolsas de café Mama Quilla.

Segundo lugar:

Un V60 de Hario..

