Youna, la expareja de Samahara Lobatón, se enlazó con el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para pronunciarse por las declaraciones de Bryan Torres, pareja actual de la hija de Melissa Klug, quien dijo que habló con el barbero y le agradeció por cuidar a su hija.

Youna aseguró que no tiene nada que ver con Bryan y que su molestia era porque no aparecía en el mural de la familia de Xianna, su hija que tiene en común con Samahara Lobatón.

“No sé por qué ha salido a declarar (Bryan). Mi molestia es porque en el mural y en todas las cosas buenas de la vida de Xianna, no dice nada de mí y no hay ni ninguna foto mía” , dijo.

El barbero confirmó que sí mantuvo comunicación con Bryan Torres, pero no ha podido a volver a hablar con él porque lo tiene bloqueado.

“Hablé con él seis veces y solo una vez fue para hablar de Xianna. Le dije que yo soy el padre de Xianna, así él esté con Samahara. Ella (Samahara) le pidió a Bryan que me bloquee y hasta ahora no he vuelto a hablar con él porque me tiene bloqueado” , agregó.

Por último, Youna aseguró que no conoce a Bryan, pero lo tildó de ‘mentiroso’. “Yo no lo conozco de nada, no tengo un odio, ni celos, ni nada con él. Me parece un mentiroso, hasta la fecha” , concluyó.





