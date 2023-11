El programa ‘América Hoy’ se comunicó con Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón, para preguntarle sobre la fuerte pelea pública que mantuvo con la hija de Melissa Klug, donde ambos se agredieron físicamente.

El cantante, lejos de explicar lo sucedido, procedió a justificar la violencia con la que ambos se trataron, asegurando que es algo que las parejas hacen.

“Lamentablemente, en algún momento, cometimos algún error de tener una discusión afuera, una mala interpretación, como cualquier pareja, todo el mundo se pelea” , aseguró.

Además, Bryan Torres dijo que su madre le comentó que ella sufrió “peores cosas” con su padre, por lo que no debía estar asustado por las peleas con Samahara.

“Mi mamá me llamó y me dijo: ‘¿De qué te asustas? ¿Qué te pone mal? Yo he hecho peores cosas con tu papá y nadie ha dicho nada’. Ni con la mamá de mi hija, ni con nadie nunca he tenido problemas, nunca” , agregó.

Finalmente, aseguró que la pelea no fue porque Samahara haya encontrado mensajes con otras mujeres en su celular, pues ella tiene acceso a sus redes y sabe con quiénes habla.





