Yola Polastri, la reconocida animadora infantil que marcó toda una generación, sufrió un infarto cerebral hace tres días. La información se dio a conocer en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde el hermano de la artista confirmó la noticia.

“Su estado es delicado, está en UCI. Ha tenido un pequeño derrame, un infarto cerebral. Ahorita está en recuperación, sedada”, explicó Augusto Polastri.

Según la información emitida, Yola todavía permanece inconsciente en el hospital. Aunque todavía no se ha confirmado en qué nosocomio está siendo atendida la artista, su hermano señaló que no ha podido visitarla.

“Tienen que esperar 4 o 5 días para que se desinflame todo. Esperemos buenos resultados. No se le puede ver, no hay comunicación, no hay visitas, no hay nada”, agregó.





¿Qué es un infarto cerebral o ACV?

Un accidente cerebrovascular o ataque cerebral sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo a parte del cerebro. Al no poder recibir el oxígeno y nutrientes que necesitan, las células cerebrales comienzan a morir en minutos. Esto puede causar un daño severo al cerebro, discapacidad permanente e incluso la muerte.

Infarto cerebral.





¿Quién está en riesgo de tener un accidente cerebrovascular?

Algunos factores aumentan su riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Los mayores factores de riesgo incluyen:

Presión arterial alta: El principal factor de riesgo de los accidentes cerebrovasculares

Diabetes

Enfermedades del corazón: La fibrilación auricular y otras afecciones cardiacas puede provocar coágulos de sangre que conduzcan a un ataque cerebral

Fumar: El tabaquismo daña sus vasos sanguíneos y aumenta su presión arterial

Historia clínica o familiar de accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio

Edad: Su riesgo aumenta a medida que envejece

Raza y etnicidad: Los afroamericanos tienen un riesgo mayor de ataques cerebrales

Otros factores de riesgo relacionados incluyen:

Uso de alcohol y drogas ilegales

No hacer suficiente ejercicio

Colesterol alto

Dieta poco saludable

Tener obesidad





¿Cuáles son los síntomas de un accidente cerebrovascular?

Los síntomas del accidente cerebrovascular ocurren a menudo rápidamente. Estos incluyen:

Entumecimiento o debilidad repentina de la cara, brazo o la pierna (especialmente a un lado del cuerpo)

Confusión repentina, dificultad para hablar o para entender el habla

Problemas repentinos para ver con uno o ambos ojos

Dificultad repentina para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o coordinación

Dolor de cabeza severo y repentino sin causa conocida





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.